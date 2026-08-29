棒球／王浩宇拿李灝宇「貶低體育班國手」 前學霸隊友發長文痛批：可恥

前桃園市議員王浩宇最近在社群平台發文質疑體育班制度，拿旅美好手李灝宇為例，提到當年與他一起入選少棒國家隊的球員，有人簽志願役、有人做工地，也有人消失。結果李灝宇U12隊友楊鈞現身留言區，反擊王浩宇的說法。

王浩宇發文寫道，「李灝宇成功了。但是當年跟他一起入選國手的少棒選手，做簽志願役的簽志願役、做工地的做工地、消失的消失，只剩林昱珉、董子恩、張翔、吳秉林威漢還在職棒。所以體育班制度是對的嗎？我仍保持懷疑態度就是了。對了，當年的捕手楊鈞，後來沒有繼續打棒球，成功考上第一志願高雄中學，大學考取國立台灣大學材料科學與工程學系。」

楊鈞對於王浩宇貶低當年隊友的說法不以為然，在貼文底下留言回擊，「我相信人本來就不該因為職業有貴賤之分，我在農村長大，讀過體育班，看過弱勢家庭，我知道我生在一個相對優渥的家庭，但即便如此，我也沒像你一樣用這樣說教的語氣去瞧不起他們。你不認識這些棒球員，不知道他們的家庭背景，到底是憑什麼把自己擺在至高點評論？」

王浩宇表示除了李灝宇的體育班球員都失敗了，楊鈞不滿表示，「我並非打不了球，我就是在體育班裡面讀書讀超好，打球也打超好，國中升高中繼續升學是我自己選的，你不認識我，更不了解我，肯定只是去查當年選訓名單和維基百科，上面寫我是捕手，就說我是當年的捕手，但王大哥，我根本是拿最佳外野手獎。」

楊鈞進一步痛批，「連功課都不做一下，就想要來指教我們，還企圖拿我們當例子來為你片面的謬論背書，對你這種公眾人物來說，這個行為尤其可恥。」

楊鈞認為，有任何一個國手長大後沒打進職業，就說體育班制度不好，這種說法是錯的。他強調，「台灣這個小國家裡，很多弱勢家庭小孩因為無法被撫養，才被送去體育班。若不是有這個環境，以及基層教練辛苦付出，願意在集中管理的環境擔任保母，如今職棒舞台看到的許多球員，不要說打職業，或許一輩子都沒機會摸到棒球。」

楊鈞最後強調，「李灝宇對我們來說是所有人的驕傲，他帶著我們的祝福去完成我們的夢想，他確實比我們在更高的舞台上打球，但我們不會覺得他比我們人高一等，我相信就連他本人都不會用如此負面的眼光，看待去做工地或者當兵的前隊友們。」