中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議 悍將向聯盟嚴正抗議！

富邦悍將隊昨天打到延長11局以4：5不敵中信兄弟隊，此役衍生更多爭議在於洲際棒球場大螢幕live播出中外野拍向內野畫面，讓捕手蹲捕位置，在打者面前全彩超大比例呈現，引起悍將教頭後藤光尊不滿。悍將球團也在今天一早向聯盟嚴正反應，期待未來能針對現場轉播畫面作業之相關狀況有更周延及即時的處理，避免爭議發生。

後藤昨天在江坤宇10局下高飛犧牲打追平時走上場，找上主審陳均瑋抗議，球迷起初不解為哪樁，直到後藤賽後受訪才揭露事件始末。原來是因當時投打對決，大螢幕竟出現中外野攝影機視角live畫面，赤裸裸呈現捕手蹲捕位置，向主審反應，得到的回應是事不關己的「你可以喊暫停」，後藤痛批低級水準，更說洲際棒球場已非初犯。

中信兄弟球團深夜對此回應：「因洲際球場大螢幕系統作業故障，在切換攝影機畫面時，遇到延遲而無法馬上收回的狀況，發生狀況後也與聯盟賽務組進行討論，目前已與視訊系統廠商針對今日狀況找出問題，並修正系統設定，避免系統異常情形再次引發爭議。」

悍將球團今天也對於昨日（8/28）比賽中，10局下後藤總教練上場向主審提出抗議一事，做出說明。