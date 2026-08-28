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中職／艾速特6局失1分好投 由於「迷信」指定搭配劉時豪

中央社／ 台北28日電

久違回歸一軍，中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊洋投艾速特今天6局失1分好投，幫雄鷹以7比4擊敗味全龍隊；賽前特別指定捕手劉時豪搭配的艾速特笑說：「因為我超級迷信。」

艾速特（Eric Stout）上次一軍出賽是7日，隨後下二軍調整，晚間回一軍登板，在台北市天母棒球場面對龍隊6局被敲4支安打，僅失1分，另有5次三振、1次四壞保送，拿下本季第9勝，也是生涯對戰龍隊跨季9連勝。

雄鷹總教練洪一中表示，艾速特今年表現不會有太大起伏，頂多偶爾在其中1局控球出狀況，導致保送偏多，「只要控球維持在一定水準，他的球是不好打。」

艾速特說，多虧隊友火力幫助，能在領先狀態下投球更有餘裕。

雄鷹第4局起連5局得分，包含7局上魔鷹（StevenMoya）陽春砲。

雄鷹先發捕手原本不是劉時豪，但艾速特希望更換；洪一中說：「他覺得搭配比較順，我們還是以投手的想法為主。」

艾速特表示，今年多半搭配劉時豪，加上又是回歸一軍首場，「有點迷信，不是對其他2位捕手不敬」。他知道劉時豪前2場蹲捕，這場可能不會出賽，但還是對劉時豪說：「我需要你。」

艾速特在二軍期間一度回美國，引起球迷擔心是否就此離開，艾速特笑說，「多慮了」，行程幾個月前就安排好，很開心參與弟弟結婚大事，也謝謝球團願配合，都有安排這段期間訓練方式。

劉時豪 迷信 洪一中

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