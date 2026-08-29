頂新和德力挺 中華女棒闖世界盃決賽

二○二六年第十屆世界盃女子棒球錦標賽Ｂ組賽事，前天（廿七日）在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場圓滿落幕，中華台北女子棒球隊最終戰十五比○擊敗英國隊，以五戰三勝、分組第三佳績，取得明年世界盃女子棒球錦標賽決賽門票。

比賽期間台南雨勢不斷，頂新和德文教基金會和熱情球迷仍走進球場，為中華女棒加油打氣。世界盃賽事集訓期間，頂新和德文教基金會更與公益夥伴味全食品提供營養補給物資，陪伴中華女棒全力備戰。

Ｂ組由中華台北、日本、菲律賓、古巴、英國及委內瑞拉隊參加，最終由中華台北、日本及委內瑞拉獲得分組晉級。二○二七世界盃決賽將由美國、澳洲、加拿大、日本、中華台北及委內瑞拉六支勁旅共同角逐世界冠軍寶座。

中華隊廿名球員，主力球員大部分來自於由頂新和德文教基金會長期贊助的兩支女棒隊伍，「接棒未來女子棒球隊」有十一名選手，姐妹隊的「元夢女子棒球隊」有五位。頂新和德文教基金會創辦人魏應充在二○一九年時得知女棒選手面臨繳不出報名費與資源匱乏的困境後，透過基金會開始提供經費、訓練球場、參賽物資及行銷等資源，是幫助女棒隊站上國際舞台的重要後盾之一。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，我們希望打造完整的棒球生態圈，除了提供穩定支持，也深入了解球員需求與缺口並媒合各方資源。未來也盼導入運動科學、運動防護及專業訓練等資源，讓台灣女棒在國際舞台走得更穩、更遠。