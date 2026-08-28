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中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

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中職／菲力士「期末考」8局失2分好投 兄弟靠悍將再見暴傳登頂

中央社／ 台北28日電

中信兄弟隊菲力士在「期末考」繳出先發8局失2分好投，締造生涯最長投球局數；兄弟最終打到延長賽11局才靠富邦悍將隊再見暴傳，以5比4獲得勝利，也登上中職下半季第1。

兄弟在「831大限」前要做出洋將抉擇，菲力士（Felix Pena）因先前表現不佳列入觀察名單，前一場在台北大巨蛋先發6局失1分，不過，投手教練王建民仍想測試他在戶外球場投球，今天進行最終考察。

菲力士首局被敲出安打後，因為對手2個犧牲打而丟掉1分，4局上則是一壘有人時牽制失誤變成三壘有人，隨後被敲安打丟掉第2分，但最終投完8局丟掉這2分，只有1分責失，被敲5支安打另有7次三振，沒有四壞球。

兄弟打線在1局下、5局下各得1分追平比數，8局下江坤宇敲出三壘安打後，林吳晉瑋用高飛犧牲打超前；然而9局上悍將又靠著林澤彬、王正棠2支安打扳平。

兩隊3比3打進延長賽，第10局各得1分，11局上兄弟捕手林吳晉瑋在投手呂彥青投出三振後，大膽傳二壘抓到跑者，製造關鍵雙殺守備；11局下兄弟攻佔滿壘、1出局，張士綸敲出滾地球，結果二壘手林澤彬發生暴傳，讓兄弟跑回再見分。

期末考 兄弟 中信兄弟

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