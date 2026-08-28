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中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

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中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投菲力士。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投菲力士。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊上半季排名墊底，力搏在下半季谷底翻身，今天打到延長11局，因富邦悍將隊二壘手林澤彬傳本壘發生再見失誤，兄弟以5：4贏球，黃衫軍下半季戰績19勝16敗站上龍頭。

兄弟洋投菲力士在「期末考」繳出8局失2分優質先發，送出7次三振、沒有保送，但丟掉兩分都是他自己的鍋，1次投手失誤、1次牽制失誤，合計送給對手3個壘包。

先是第一局孔念恩敲安推進二壘後，菲力士發生投手犯規，將他送上三壘，讓悍將得以靠高飛犧牲打就開張分數；第四局林澤彬敲安，菲力士牽制暴傳，一口氣賠上兩個壘包，董子恩補上安打送回悍將的第2分。

悍將先發投手江國豪投4.2局被敲7安打、失2分，首局就遇亂流，張仁瑋內野安打、曾頌恩二壘安打攻占得點圈，兩出局後連續對王政順、江坤宇投出保送擠回分數。第五局曾頌恩、詹子賢安打串連，王政順以高飛犧牲打攻下追平分。

兩隊進入牛棚戰後依然膠著，兄弟八局下江坤宇面對張奕敲三壘打，再靠高飛犧牲打跑回超前分，悍將九局上面對李振昌也有突破，王正棠代打敲出追平安打，兩隊以3：3進入延長賽。

雙方在10局各取1分，11局上呂彥青登板，劉俊豪連點兩球界外後繼續執行短打沒點到，壘上的戴培峰起跑也回壘不及，孔念恩再吞K，給了兄弟終結戰線的大好機會，張士綸滿壘打向二壘的滾地球，林澤彬傳本壘發生再見暴傳。

兄弟上半季只有20勝37敗2和（還有1場未賽），排名末位，下半季在第35場就拿下第19勝，即將追平上半季勝場數，排名也攀上首位。此外，兄弟8月戰績13勝6敗、勝率0.684，若以8月13日開始的「農曆7月」來看，是擁有更驚人勝率0.727的8勝3敗。

林澤彬 中職 富邦悍將 中信兄弟

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