快訊

中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／睽違三周出賽再繳優質先發 艾速特一到場就指名搭配劉時豪

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
艾速特6局失1分優質先發。圖／台鋼雄鷹提供
艾速特6局失1分優質先發。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹洋投艾速特告假歸隊後，睽違三周在一軍出賽，解除球迷擔心他是否「不回來了」的疑慮，今天對上味全龍隊，繳出先發6局失1分的優質先發，助龍隊以7：4贏球，他與最熟悉的捕手搭檔劉時豪攜手，拿下本季第9勝。

艾速特今天對戰龍隊再繳好投，僅在4局下失1分，之後連續解決6名打者，投完6局用100球完成任務，拿下對戰味全龍隊跨季9連勝。他提到，隊友今天在進攻端提供非常充足的火力，全場打下了7分，能在領先的狀況下投球，是很大的幫助。

艾速特前一場一軍出賽已是8月7日，對中信兄弟先發6局失3分吞敗，隔天被降二軍，之後在二軍出賽，並在上周向球隊告假回美國參加弟弟的婚禮。

相隔三周回到一軍，仍維持高水準先發演出，艾速特表示：「之前回美國三天，因為唯一的弟弟結婚，我不能錯過，感謝球隊讓我回去，這期間我也天天維持傳接球，維持自己的身體狀態。」

球迷一度擔心艾速特赴美就不回來了，對此他笑說：「這從來不在計劃之中，這件事很早就跟球隊安排好了，也很感謝球隊放行，讓我也回去順便見見家人。」

艾速特久違回到一軍出賽，他也坦言自己有些迷信，希望能和自己最熟悉的捕手劉時豪搭配。然而劉時豪因昨天蹲滿全場，總教練洪一中透露，今天原本要讓他輪休一天，但艾速特一到球場就提出要求，因此賽前臨時更換捕手，讓劉時豪繼續先發上陣。

艾速特強調，這個要求和球隊另兩位捕手無關，單純就是自己的迷信，和劉時豪搭起來感覺特別順手，今年他先發的18場比賽，就有12場是與劉時豪搭配，「對另外兩位捕手沒有不敬的意思，但就是每個投手都有像自己最合拍的搭檔，就是這樣而已，所以就只是我的迷信。」 

劉時豪 中職 味全龍 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／洋將大限龍隊已交卷 悍將變數大、桃猿面臨雙洋砲取捨

中職／投打失調守備還幫倒忙 永田颯太郎會是台鋼救世主？

中職／後勁期末考7局無失分拿高分 洪總：831前洋投重新排名

中職／曾仁和輕微不適要多休幾天 黃暐傑下周再獲先發機會

相關新聞

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

日職西武隊今天在主場對上樂天隊，林安可擔任先發第5棒、左外野手，首打席棒打樂天先發投手瀧中瞭太，轟出一發3分全壘打，是他傷癒歸隊後的首轟、個人本季第7轟，替西武打下3：0領先。

中職／江少慶30日迎戰桃猿 前役退場露「：（」表情因還不想下

統一獅隊投手江少慶確定將在周日再扛先發，面對樂天桃猿隊，總教練林岳平這回不透露設定球數、局數，「我們知道就好。」他也還原江少慶前場出賽得知要退場時出現emoji表情「：（」的原因，「他是認為他還可以投，但我們設定到了，一局就用了30球，就先下場。」

中職／「不曉得怎麼練的」 林岳平看胡智爲崩盤因3球種幾乎同速

統一獅隊胡智爲23日中繼登板被中信兄弟隊打成發球機，隨後被降下二軍，教頭林岳平點出觀察，他的直球、滑球、變速球幾乎沒有落差，「我不曉得他怎麼練的，他把自己的速球、滑球、變速球練到幾乎同樣的速度表現上。」

中職／下周5連戰少了艾菩樂 曾總：確實比較傷腦筋

樂天桃猿隊今天升上王牌洋投威能帝，已在昨天異動中降下近期連5場7局優質先發的艾菩樂，總教練曾豪駒透露，這是按照原定計畫的升降，下周的5連戰確實比較傷腦筋，但期望整體輪值、牛棚戰力可以拿出最好成績，也希望艾菩樂下次再上來可以續航到最後。

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

星宇航空空服員張甄芸獲准留職停薪參賽，先發2局無安打、2三振無失分，助中華隊15：0擊敗英國，以B組第3晉級明年世界盃決賽。

中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

中信兄弟隊上半季排名墊底，力搏在下半季谷底翻身，今天打到延長11局，因富邦悍將隊二壘手林澤彬傳本壘發生再見失誤，兄弟以5：4贏球，黃衫軍下半季戰績19勝16敗站上龍頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。