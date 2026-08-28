中職／睽違三周出賽再繳優質先發 艾速特一到場就指名搭配劉時豪

台鋼雄鷹洋投艾速特告假歸隊後，睽違三周在一軍出賽，解除球迷擔心他是否「不回來了」的疑慮，今天對上味全龍隊，繳出先發6局失1分的優質先發，助龍隊以7：4贏球，他與最熟悉的捕手搭檔劉時豪攜手，拿下本季第9勝。

艾速特今天對戰龍隊再繳好投，僅在4局下失1分，之後連續解決6名打者，投完6局用100球完成任務，拿下對戰味全龍隊跨季9連勝。他提到，隊友今天在進攻端提供非常充足的火力，全場打下了7分，能在領先的狀況下投球，是很大的幫助。

艾速特前一場一軍出賽已是8月7日，對中信兄弟先發6局失3分吞敗，隔天被降二軍，之後在二軍出賽，並在上周向球隊告假回美國參加弟弟的婚禮。

相隔三周回到一軍，仍維持高水準先發演出，艾速特表示：「之前回美國三天，因為唯一的弟弟結婚，我不能錯過，感謝球隊讓我回去，這期間我也天天維持傳接球，維持自己的身體狀態。」

球迷一度擔心艾速特赴美就不回來了，對此他笑說：「這從來不在計劃之中，這件事很早就跟球隊安排好了，也很感謝球隊放行，讓我也回去順便見見家人。」

艾速特久違回到一軍出賽，他也坦言自己有些迷信，希望能和自己最熟悉的捕手劉時豪搭配。然而劉時豪因昨天蹲滿全場，總教練洪一中透露，今天原本要讓他輪休一天，但艾速特一到球場就提出要求，因此賽前臨時更換捕手，讓劉時豪繼續先發上陣。

艾速特強調，這個要求和球隊另兩位捕手無關，單純就是自己的迷信，和劉時豪搭起來感覺特別順手，今年他先發的18場比賽，就有12場是與劉時豪搭配，「對另外兩位捕手沒有不敬的意思，但就是每個投手都有像自己最合拍的搭檔，就是這樣而已，所以就只是我的迷信。」