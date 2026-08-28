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中職／艾速特6局失1分再扮屠龍手 雄鷹掃13安+魔鷹第15轟勝出

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台鋼雄鷹洋投艾速特先發6局失1分拿下勝投及單場MVP。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹洋投艾速特先發6局失1分拿下勝投及單場MVP。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹今天在天母棒球場對上味全龍隊，艾速特睽違三周在一軍出賽，主投6局壓制龍隊攻勢，加上雄鷹打線全場敲13支安打，包括魔鷹本季第15轟，終場以7：4擊敗龍隊，收下2連勝，並賞給龍隊主場4連敗。

雄鷹在4局上突破龍隊先發投手魔神龍，吳念庭率先上場選到四壞球保送上壘，魔鷹敲出內野安打，王柏融也補上安打形成滿壘，王博玄接著揮出中外野安打送回2分，替台鋼首開紀錄。

龍隊在4局下有所回應，由吉力吉撈．鞏冠的安打開啟攻勢，接著在2出局二壘有人的局面，捕手林辰勳適時安打送回1分，將比數追成1分差。

雄鷹則是5局上又有分數進帳，永田颯太郎、魔鷹接連安打，王柏融擊出二壘滾地球造成石翔宇失誤，雄鷹將比數改寫為3：1。

魔神龍續投第6局也持續失分，雄鷹劉時豪、藍寅倫連兩棒安打，1出局二、三壘有人的局面，龍隊換上李超登板接替魔神龍，但雄鷹再靠曾子祐揮出左外野安打多添2分，拉開5：1領先。

7局上魔鷹從郭郁政手中轟出右外野陽春砲，個人本季第15轟出爐，追上富邦悍將隊張育成並列聯盟最多轟，也替台鋼打下6：1領先。

艾速特今天主投6局用100球，僅被敲出4支安打，有1次保送，送出5次三振，失1分。

然而雄鷹7局下5分領先的局面交由牛棚接手，又開「劇場」，許峻暘登板連投2次保送，雄鷹再換上左投陳柏清，1出局後讓郭天信擊出二壘方向滾地球，但二壘手永田颯太郎發生失誤，龍隊先追回1分，陳柏清接著再投保送，滿壘時則讓張政禹揮出2分打點安打，龍隊一舉將比數追成2分差。

雄鷹在第8局又靠永田颯太郎的適時安打送回打點，多添1分保險分，連續5局有分數進帳，終場以3分差收下勝利，艾速特拿下本季第9勝，跨季對戰龍隊9連勝，並獲選單場MVP。

龍隊魔神龍今天主投5.1局用95球，被掃出9支安打，有1次保送，送出9次三振，失5分（4分自責分）。

魔鷹敲出本季第15轟，追上張育成並列聯盟第一。圖／台鋼雄鷹提供
魔鷹敲出本季第15轟，追上張育成並列聯盟第一。圖／台鋼雄鷹提供

中職 台鋼雄鷹

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