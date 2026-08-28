中職／獅隊火力讓布雷克「自由」 餅總看致勝關鍵第一局就出現

統一獅隊今天以4：0擊敗樂天桃猿隊，布雷克獲得隊友火力支援，自己也有好投，看到分數進帳，他說這給了自己「自由」，在投球上可以更有空間操作，不用刻意追求完美。

獅隊今天面對威能帝，攻勢從首局沒有安打就得分揭開序幕，邱智呈保送後，靠盜壘、推進站上三壘，由陳傑憲高飛犧牲打送回；第二局潘傑楷先敲出在3名守備球員之間落地的鳥安，陳聖平打向左外野，左外野手威克滑接不成直接讓這球滾到後面，紀錄上為三壘打帶有1分打點，陳重羽也敲安補刀，獅隊早早取得3：0領先。

獅隊第七局的攻勢從潘傑楷保送開啟，蘇智傑安打、陳重羽高飛犧牲打合力送回分數，獅隊在威能帝7局投球任內的6次上壘，沒有任何一次白做工。

獅隊教頭林岳平指出，「第一局沒有安打可以搶下分數，在打擊狀況不好情況下可以先馳得點，對球隊是很大的鼓舞。」至於第二局的致勝大局，林岳平直言是對方的守備瑕疵給的機會，「我是認為左外野那個守備瑕疵造成三壘安打，多得一分。」

難得獲得隊友火力支援，布雷克也一如往常穩定，先發6局共用94球，被敲6安打、無失分，送出6次三振、沒有保送。

布雷克指出，其實此役面對樂天打線投得滿辛苦，遇到很多危機，好在危機出現時的投球都能執行到位，守備上也有很多精彩play幫忙。

談到隊友火力支援，布雷克指出，「主要是心態上的差異，會讓我更有去進攻打者的自由，當戰局是0：0或1：1時，你必須更謹慎去面對打者，把球完美投到想要的位置，但當你取得領先，就能投得更積極去面對打者，投給對方打。」