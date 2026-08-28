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中職／演唱會友善投手！布雷克2.5小時速殺桃園 差1勝平隊史

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊先發投手布雷克。記者葉信菉／攝影
統一獅隊先發投手布雷克。記者葉信菉／攝影

單獨躍居統一獅隊洋投出賽王的一戰，布雷克繳出6局無失分，率領統一獅以4：0完封樂天桃猿隊，布雷克拿下生涯第55勝，差1勝追平王漢保持的隊史最多勝洋投紀錄。

猿隊由威能帝先發，投7局被敲4安打、2保送，承擔4分失分，先是第一局保送邱智呈，盜壘、推進站上三壘後，由陳傑憲高飛犧牲打建功；第二局潘傑楷先敲出在3名守備球員之間落地的鳥安，陳聖平打向左外野，左外野手威克滑接不成直接讓這球滾到後面，紀錄上為三壘打帶有1分打點，陳重羽也敲安補刀，獅隊早早取得3：0領先。

獅隊第七局的攻勢從潘傑楷保送開啟，蘇智傑安打、陳重羽高飛犧牲打合力送回分數，獅隊在威能帝7局投球任內的6次上壘，沒有任何一次白做工。

難得獲得隊友火力支援，布雷克也一如往常穩定，先發6局共用94球，被敲6安打、無失分，送出6次三振、沒有保送。

此役為布雷克生涯第137場出賽，超越雷猛的136場，成為獅隊隊史出賽場數最多的洋投，距離王漢保持的56勝也只差一步，即將登頂隊史洋投勝投王。

此外，布雷克本季前17場比賽，16場在3小時以內收工，唯一例外是8月14日輸給富邦悍將隊一戰3小時7分鐘。此役再以2小時26分鐘結束比賽，省時有保證。

樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝。記者葉信菉／攝影

統一獅以4：0完封樂天桃猿隊。記者葉信菉／攝影
統一獅以4：0完封樂天桃猿隊。記者葉信菉／攝影

布雷克 中職 統一獅

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