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日職／林安可第7轟出爐雙安5打點 登英雄訪問盼手感延續

中央社／ 台北28日電
林安可。聯合報系資料照
林安可。聯合報系資料照

日職埼玉西武獅隊台灣好手林安可今天敲出個人本季第7轟、單場雙安5打點，助隊以8比4擊敗樂天金鷲，站上英雄訪問舞台，希望好手感維持、甚至延續到季後賽。

林安可25日回到一軍後維持好手感，今天首打席敲出3分砲、擊球初速182公里，第2打席敲出帶有2分打點的安打，單場4打數敲出2支安打，打回球隊前5分，單場4打數敲出2安，回一軍後3場出賽敲出4支安打。

林安可賽後站上英雄訪問舞台，他先用日文跟大家說謝謝，被問起1局全壘打的打席，他表示設定好要攻擊的球路攻擊，開心把握得點圈機會，幫助球隊拿下分數。

至於3局敲出安打、送回2分，林安可表示，當時是滿壘局面，想法就是把球打到外野，至少送回1分。好手感打回球隊前5分，林安可謝謝前面的隊友上壘，「有他們上壘，才有後面打點機會。」

先前因為左膝疼痛下二軍，回到一軍後維持好手感，林安可表示，目前打擊狀況不錯，希望繼續維持、繼續努力，也希望好手感可以一直維持到球季結束、甚至延續到季後賽。

林安可也對球迷喊話：「大家好，我是安可，接下來比賽我會更努力幫助球隊贏球，也希望球迷可以繼續支持西武獅。」

林安可 樂天金鷲 西武獅 日職

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