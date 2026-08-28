日職／林安可轟大號3分砲再敲安 單場5打點寫旅日生涯新高

效力於西武獅隊的台灣外野手林安可，傷癒歸隊後手感持續加溫，今天在主場對上樂天金鷲隊，首打席轟大號3分砲、本季第7轟出爐，第2打席再敲出2分打點安打，單場5打點寫下日職生涯新高，幫助西武終場以8：4帶走勝利。

林安可今天擔任西武隊先發第5棒、左外野手，面對樂天金鷲先發投手瀧中瞭太，首打席在2出局一、二壘有人時上場，逮中144公里的直球，轟上右外野上層看台，形成一發大號3分砲，擊球初速達181.5公里、飛行距離138.7公尺，是他本季第7轟，替西武隊打下3：0領先。

西武在3局下又有小島大河、長谷川信哉連敲2安，洋砲尼文（Tyler Nevin）再獲得保送形成滿壘，林安可接著上場，再抓第一球攻擊，掌握145公里的直球揮出左外野安打，一棒送回2分，連兩打席做出重要貢獻，包辦西武前5分打點，替球隊拉開領先優勢。

樂天金鷲則是在5局上展開反攻，黑川史陽適時安打送回1分，辰己涼介接著砲轟西武先發投手高橋光成，敲出一發3分全壘打，將比數追成1分差。

6局下林安可第三打席，擊出二壘方向滾地球出局，西武接著在7局下靠著長谷川信哉的安打多添2分，比數形成7：2，接著林安可又獲得滿壘的打擊機會，但面對樂天後援投手西垣雅矢，擊出一壘方向滾地球出局，沒能再賺進打點。

第8局西武更換守備，由桑原將志取代林安可上場鎮守左外野。此戰林安可4打數敲出2安打，包括一發3分全壘打，本季累積7轟，單場進帳5分打點則寫下日職生涯新高，成為西武隊此戰最大功臣。傷癒重返一軍後連續3場出賽都敲安，打擊率升至2成37。