中職／「樂天元年」喊出的摩天輪 桃猿領隊：目前沒有具體計畫

樂天集團2019年底在接手Lamigo桃猿隊記者會上開出的摩天輪支票，至今沒有影子，領隊野原武人坦言：「說實話，目前沒有具體規畫。」但他也強調，桃園棒球場瞄準家庭客群，期望打造讓球迷進場都能享受的觀賽體驗。

樂天金鷲主場宮城棒球場的摩天輪是球場標誌特色之一，在樂天集團接手猿隊時，時任球團總經理的立花陽三喊話複製金鷲經驗，有意也在桃園棒球場打造摩天輪，「樂天元年」2020年的年度主視覺上也有摩天輪蹤跡，引起球迷期待。

猿隊今天在台北大巨蛋賽前舉辦記者會，樂天桃猿總經理執行長兼領隊野原武人、樂天金鷲代表取締役社長兼樂天桃猿會長森井誠之一起出席，說明未來合作方向。媒體提問是否還有可能有摩天輪，野原武人回應：「說實話，目前沒有什麼具體計畫，但可以說的是桃園棒球場希望打造家庭客群為主的球場，讓球迷進場都可以享受在觀賽體驗中。」

森井誠之分享金鷲球場經驗，「仙台球場建立到現在是75年，現在已經是日本百年一見的好球場，這是靠大家的點子、熱情一起打造出來的美好球場，不用花很多錢，也可以在球場非常享受，期望台灣的野原領隊也可以打造出像這樣的球場。」