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中職／郭天信連6季百安推升隊史 遙望中職連13季紀錄不敢想

中央社／ 台北28日電
中華職棒味全龍隊野手郭天信（圖）26日例行賽單場敲出雙安，本季累積101支安打，個人連6季達成單季百安，持續推升隊史紀錄。圖／中央社（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊野手郭天信（圖）26日例行賽單場敲出雙安，本季累積101支安打，個人連6季達成單季百安，持續推升隊史紀錄。圖／中央社（味全龍隊提供）

中華職棒味全龍隊外野手郭天信集滿連6季百安，繼續推升隊史紀錄，但放眼中華職棒連13季百安的歷史紀錄，他笑說：「太久了吧，7年後我都不知道在哪。」

龍隊在26日對統一7-ELEVEn獅隊之戰，郭天信4打數2安打，本季累積來到101支安打，暫居聯盟安打王，加上前5年都達陣單季百安，生涯也累積706支安打。

郭天信與隊友李凱威從2021年起，新人年連續5季百安已經是隊史紀錄，今年郭天信先一步推上新高。郭天信今天接受中央社記者訪問時說：「主要還是要謝謝教練團，給我很大空間」；更開心的是，6年都能健康出賽，而不是6年都有100安。

中職新人球季起連續百安紀錄是由林益全保有的連13季，聽到這個數字，郭天信也難以想像，「本來不知道這個紀錄，也不會想要去追求。因為我的目標，本來就只是想要在這個圈子可以生存得久一點。」

郭天信 中職 味全龍

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