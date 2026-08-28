快訊

未來台灣人口恐腰斬到1275萬 年輕人：大家不想生不全然因為窮

遭檢調搜索帶回高層 欣興電子晚間再發聲明曝被調查原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／一度不知怎麼控制自己 韋宏亮谷底反彈更勇敢、更有想法

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台鋼雄鷹去年選秀狀元韋宏亮。記者葉姵妤／攝影
台鋼雄鷹去年選秀狀元韋宏亮。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹去年選秀狀元韋宏亮，今年上半季在牛棚表現不盡理想，兩度被降二軍，然而經過心態的調整並且增加球路，近期表現更趨穩定，甚至成為終結者的候選人之一，韋宏亮有聽進教練和學長王柏融的提醒，「上去就大膽投。」

韋宏亮今年上半季兩度被降二軍，他坦言，到了二軍之後，有一陣子狀況也不見好轉，「心情比較複雜，也很浮躁，不知道怎麼控制自己，這些東西累積下來，看自己一直這樣下去也不是辦法，有一場比賽丟完之後，心情就發洩了一下，隔天開始，自己就改變在場上的心態。」

韋宏亮指出，上半季時因為給自己的壓力有點太大，後來心態進行調整，「不用把自己的想法控制得太緊，不要想說，一定要丟到哪一個位置，能攻擊好球帶就好，打者也不一定打得好，不要一直想著投到邊邊角角。」

上半季尾聲重新回到一軍後，韋宏亮除了減重有成、體態變輕盈，登板時也不再倚賴直球和滑球，開始把原本就有球種，包括指叉球和曲球練回來，多添武器，「下半季在場上丟指叉球，控制比我想像中還好。」

韋宏亮在下半季的蛻變，也在於自己在場上更有想法，「上半季太依賴捕手的配球，也太依賴直球和滑球，因為對這兩個球路比較有信心，沒想到被打得『乒乒乓乓』，自己有很好的武器都沒有想到要丟。」

如今韋宏亮在場上，面對捕手的配球，也開始會搖頭，並且更相信自己的各個球路，「洪總（總教練洪一中）有說過，要更勇敢、減少保送，不用怕被打。」

韋宏亮也透露，和王柏融私下一起出去吃飯聊天時，常受到學長的鼓勵，學長也會提供他一些在場上的想法，「柏融學長有跟我講，上去就要大膽投、不用太怕，要丟什麼就丟，不用懷疑自己。」

被點名如果繼續「穩」下去，不排除有機會接任雄鷹終結者位置，韋宏亮坦言有些期待，但沒有過多的想法，「以現在來講，還有黃群在，他現在很穩定。」對於關門角色，韋宏亮其實時也不陌生，高中畢業後進入新北市成棒隊，就是擔任球隊終結者。

韋宏亮 中職 牛棚 台鋼雄鷹 王柏融

延伸閱讀

中職／2分領先牛棚又丟保送開局 洪總：有點緊張但也有點習慣了

大都會拯救牛棚出奇招 千賀滉大「鬼轉」終結者有搞頭？

中職／後勁期末考7局無失分拿高分 洪總：831前洋投重新排名

中職／張士綸爆發性成長打出信心 錯過新人王改走自己的路

相關新聞

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

日職西武隊今天在主場對上樂天隊，林安可擔任先發第5棒、左外野手，首打席棒打樂天先發投手瀧中瞭太，轟出一發3分全壘打，是他傷癒歸隊後的首轟、個人本季第7轟，替西武打下3：0領先。

中職／江少慶30日迎戰桃猿 前役退場露「：（」表情因還不想下

統一獅隊投手江少慶確定將在周日再扛先發，面對樂天桃猿隊，總教練林岳平這回不透露設定球數、局數，「我們知道就好。」他也還原江少慶前場出賽得知要退場時出現emoji表情「：（」的原因，「他是認為他還可以投，但我們設定到了，一局就用了30球，就先下場。」

中職／「不曉得怎麼練的」 林岳平看胡智爲崩盤因3球種幾乎同速

統一獅隊胡智爲23日中繼登板被中信兄弟隊打成發球機，隨後被降下二軍，教頭林岳平點出觀察，他的直球、滑球、變速球幾乎沒有落差，「我不曉得他怎麼練的，他把自己的速球、滑球、變速球練到幾乎同樣的速度表現上。」

中職／下周5連戰少了艾菩樂 曾總：確實比較傷腦筋

樂天桃猿隊今天升上王牌洋投威能帝，已在昨天異動中降下近期連5場7局優質先發的艾菩樂，總教練曾豪駒透露，這是按照原定計畫的升降，下周的5連戰確實比較傷腦筋，但期望整體輪值、牛棚戰力可以拿出最好成績，也希望艾菩樂下次再上來可以續航到最後。

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

星宇航空空服員張甄芸獲准留職停薪參賽，先發2局無安打、2三振無失分，助中華隊15：0擊敗英國，以B組第3晉級明年世界盃決賽。

中職／一度不知怎麼控制自己 韋宏亮谷底反彈更勇敢、更有想法

台鋼雄鷹去年選秀狀元韋宏亮，今年上半季在牛棚表現不盡理想，兩度被降二軍，然而經過心態的調整並且增加球路，近期表現更趨穩定，甚至成為終結者的候選人之一，韋宏亮有聽進教練和學長王柏融的提醒，「上去就大膽投。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。