中職／一度不知怎麼控制自己 韋宏亮谷底反彈更勇敢、更有想法

台鋼雄鷹去年選秀狀元韋宏亮，今年上半季在牛棚表現不盡理想，兩度被降二軍，然而經過心態的調整並且增加球路，近期表現更趨穩定，甚至成為終結者的候選人之一，韋宏亮有聽進教練和學長王柏融的提醒，「上去就大膽投。」

韋宏亮今年上半季兩度被降二軍，他坦言，到了二軍之後，有一陣子狀況也不見好轉，「心情比較複雜，也很浮躁，不知道怎麼控制自己，這些東西累積下來，看自己一直這樣下去也不是辦法，有一場比賽丟完之後，心情就發洩了一下，隔天開始，自己就改變在場上的心態。」

韋宏亮指出，上半季時因為給自己的壓力有點太大，後來心態進行調整，「不用把自己的想法控制得太緊，不要想說，一定要丟到哪一個位置，能攻擊好球帶就好，打者也不一定打得好，不要一直想著投到邊邊角角。」

上半季尾聲重新回到一軍後，韋宏亮除了減重有成、體態變輕盈，登板時也不再倚賴直球和滑球，開始把原本就有球種，包括指叉球和曲球練回來，多添武器，「下半季在場上丟指叉球，控制比我想像中還好。」

韋宏亮在下半季的蛻變，也在於自己在場上更有想法，「上半季太依賴捕手的配球，也太依賴直球和滑球，因為對這兩個球路比較有信心，沒想到被打得『乒乒乓乓』，自己有很好的武器都沒有想到要丟。」

如今韋宏亮在場上，面對捕手的配球，也開始會搖頭，並且更相信自己的各個球路，「洪總（總教練洪一中）有說過，要更勇敢、減少保送，不用怕被打。」

韋宏亮也透露，和王柏融私下一起出去吃飯聊天時，常受到學長的鼓勵，學長也會提供他一些在場上的想法，「柏融學長有跟我講，上去就要大膽投、不用太怕，要丟什麼就丟，不用懷疑自己。」

被點名如果繼續「穩」下去，不排除有機會接任雄鷹終結者位置，韋宏亮坦言有些期待，但沒有過多的想法，「以現在來講，還有黃群在，他現在很穩定。」對於關門角色，韋宏亮其實時也不陌生，高中畢業後進入新北市成棒隊，就是擔任球隊終結者。