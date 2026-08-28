中職／不是只有桃猿取經金鷲 樂天金鷲社長透露也從台灣學習

樂天集團旗下擁有日本職棒東北樂天金鷲隊與中華職棒樂天桃猿隊，今天宣布進一步深化雙方合作，以提升球隊國際競爭力。樂天桃猿將延續今年春訓的合作，於金鷲的仙台主場參與秋訓交流與研習；在營運層面，雙方亦將針對活動營運及球迷經營進行定期的培訓與交流。

樂天桃猿在今年秋訓將再度派遣選手、教練及訓練團隊前往仙台，在金鷲的室內外訓練設施與金鷲選手共同訓練，並透過最新數據分析技術，以及樂天金鷲秋訓紅白對戰等方式彼此交流，讓兩隊選手在切磋中共同成長。

在商業營運方面，樂天桃猿上半季票房平均入場人數突破1萬人，較去年同期成長26%，門票收入亦見55%的增長，周邊商品成長60%。未來雙方將建立更緊密的資訊共享，針對VIP包廂、座席配置等硬體設施，以及周邊商品開發與主題活動策劃進行優化以升級球迷體驗，期待每一位入場觀眾都能感受到新鮮感與驚喜。

樂天桃猿總經理執行長兼領隊野原武人就此次合作表示，「今年開季前的春訓交流，獲得選手與教練團高度正面的回饋，很高興此次在森井社長的鼎力支持下，得以實現秋訓的再度合作。除了球場上的訓練，也希望透過雙方交流，深化兩隊的夥伴精神。此外，今年樂天桃猿在周邊商品銷售也表現亮眼，較去年同期成長60%。期望持續透過台日在商業運營上的寶貴經驗優化球場環境，為球迷創造出更難忘的球場體驗。」

野原武人在記者會上回顧球隊上半季表現，坦言確實打得辛苦，但下半季目前暫居第一，「能有這樣的成果，是檢視了上半季的表現進行反省，加強不足的地方，才有下半季的結果，特別是投手群表現亮眼，打擊方面也有強而有力的選手加入補強打線。」

他說目標是趁著這樣的勢頭維持到球季結束，不只戰力提升，主題日規畫也將不斷進化，「要讓大家發現更多樂天桃猿不為人知的魅力。」

樂天金鷲代表取締役社長兼樂天桃猿會長森井誠之指出，「國際交流機會不僅有助於選手日常技術的精進，更能讓他們親身體驗世界級競爭環境，培育競技精神，今後我們將繼續在各個面向進行兩隊合作，展現最大的協同效益。」

森井表示，促成樂天桃猿今年秋訓再次與樂天金鷲共同訓練，是因得知從教練到選手都想要變強，所以促成此事，希望可以讓樂天桃猿變得更強大。他也強調，有這樣的交流，並不是指日職比較強、比較好，「我完全沒有這樣的想法，中職也有很多可以學習、一起變好的地方。」

森井舉例，像是投球計時器的導入，就是台灣先一步，自己看到後帶回日本提議，「會有這樣的想法，就是因為看到台灣先有，參考台灣的實際案例是很有幫助，包含對比賽時間的影響、對選手的影響，都有與野原領隊密集溝通、資訊分享後再帶回日本。」

展望未來，樂天桃猿與樂天金鷲將持續深化連結，發揮樂天生態圈的最大優勢。森井誠之表示，與海外球隊交流的機會，儘管其他球隊也有，但樂天是唯一擁有台日兩支職棒的企業，會運用這樣的優勢，雙方切磋變得更好，「為台灣棒球發展盡一份心力。」