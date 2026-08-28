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中職／龍隊簽下9新秀 「榜眼」廖永詮簽約金570萬、合約總額最高710萬

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍隊新秀加盟。圖／味全龍提供
味全龍隊新秀加盟。圖／味全龍提供

味全龍隊今天公布2026年中華職棒季中選秀簽約結果，選秀挑中的9名選手中，除了還在服兵役的施博翔外，其餘8人都完成簽約正式加盟，還網羅一名自主培訓選手。其中首輪指名的21歲外野手廖永詮，以簽約金及激勵獎金總和最高710萬元加盟。

龍隊今年首輪挑中來自南華大學的外野手廖永詮，以簽約金570萬元、激勵獎金最高140萬元加盟味全龍。廖永詮具備優異運動能力，並擁有投打兩端的發展經驗，球團將透過職業體系訓練與評估，逐步確認最適合其長期發展的方向。

第二輪獲指名的北科附工投手黃宥儒，以簽約金460萬元、激勵獎金最高70萬元完成加盟。黃宥儒高中時期即為球隊重要投手，直球具備良好球威，搭配滑球等變化球種，展現投球潛力，球團期待他進入職業體系後持續成長。

第三輪指名來自嘉義大學的左投李崧睿，簽約金350萬元、激勵獎金最高60萬元；第四輪選進高苑工商投手傅振閎，以簽約金280萬元、激勵獎金最高45萬元完成簽約；第五輪選進善化高中內野手許峰穎，簽約金215萬元、激勵獎金最高55萬元。

第六輪指名原效力列斯博生技的內野手李承峻，以簽約金165萬元、激勵獎金最高65萬元加盟；第七輪選進臺灣體大投手黃子睿，簽約金90萬元、激勵獎金最高50萬元；第八輪選進來自全越運動的投手施博翔，因目前服兵役中，球團將待其完成兵役後，再進行後續合約洽談；第九輪則選進來自金門農工的投手洪嘉恩，以簽約總額40萬元完成簽約。

除選秀指名球員外，味全龍隊另延攬台南市成棒隊捕手林品浩，以自主培訓合約加入球隊。林品浩過去曾就讀善化高中，並於台南市成棒隊持續累積實戰經驗，球團期待透過球隊完整訓練體系持續磨練，增加捕手位置的人才深度與競爭力。

味全龍領隊丁仲緯表示：「非常歡迎今年的新秀加入龍隊。進入職業球隊不是完成目標，而是另一個階段的開始。希望大家保持企圖心，以自律的態度面對每一天，一點一滴累積能力與信心。期待大家透過味全龍的養成體系持續成長，成為龍隊的重要戰力。」

中職 味全龍

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