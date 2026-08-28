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中職／曾仁和輕微不適要多休幾天 黃暐傑下周再獲先發機會

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍黃暐傑。聯合報系資料照
味全龍黃暐傑。聯合報系資料照

味全龍隊投手黃暐傑上周原定迎接本季初先發，但因雨錯過出賽，然而因「土虱」曾仁和出現輕微傷勢，預計再休幾天，黃暐傑將在下周再獲先發機會，洋投梅賽鍶也準備歸隊。

龍隊上周少一名洋投應戰，打亂先發輪值安排，然而原訂要讓本土投手多扛的場次，受連日大雨影響，單周仍只用到曾仁和一名本土投手。

曾仁和19日先發完後，隔天依球隊規劃被降二軍，原本下周就能重新登錄一軍，但今天龍隊總教練葉君璋透露，他因為手有一些夾擠的狀況，傷勢很輕微，但還是先讓他休息幾天，再加上球隊另一名先發投手郭郁政已在一軍轉牛棚，因此還需要多一名先發投手做準備，下周會安排黃暐傑先發1場。

依照龍隊教練團原先的規劃，黃暐傑上周原訂的先發取消後，將回到牛棚出賽，但如今因球隊需要，下周將再獲先發機會，也將是今年龍隊至今第3位先發出賽的本土投手。至於黃暐傑後續的定位，葉總說，會等他下周先發完再做決定。

至於日前依正常輪替下二軍的洋投蔣銲，周日將回到一軍登板，而梅賽鍶鼠蹊部傷勢也已復原，今天進行實戰投打練習，預計下周就會重返一軍。

黃暐傑 曾仁和 中職 味全龍

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