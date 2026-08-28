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日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

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日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可在西武對樂天之戰首打席轟出3分砲，貢獻傷癒歸隊後首轟與本季第7轟。截圖自影片
林安可在西武對樂天之戰首打席轟出3分砲，貢獻傷癒歸隊後首轟與本季第7轟。截圖自影片

日職西武隊今天在主場對上樂天隊，林安可擔任先發第5棒、左外野手，首打席棒打樂天先發投手瀧中瞭太，轟出一發3分全壘打，是他傷癒歸隊後的首轟、個人本季第7轟，替西武打下3：0領先。

林安可自8月25日傷癒歸隊重返一軍，連續3場比賽先發上陣。前兩場對上火腿隊之戰都擔任西武隊第4棒、各敲1安，今天對上樂天，棒次調整至第5棒。

西武打線在1局下的攻勢由2出局後展開，長谷川信哉、洋砲尼文（Tyler Nevin）接連敲出安打，林安可接著上場，面對瀧中瞭太，抓第2球、144公里的直球，轟出大號3分砲，確信步目送球飛上右外野上層看台。

林安可本周重返一軍後第3戰開轟，也是他繼7月24日擊出本季第6轟後，相隔超過一個月再擊出全壘打。

林安可 日職 樂天

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