中職／「不曉得怎麼練的」 林岳平看胡智爲崩盤因3球種幾乎同速

統一獅隊胡智爲23日中繼登板被中信兄弟隊打成發球機，隨後被降下二軍，教頭林岳平點出觀察，他的直球、滑球、變速球幾乎沒有落差，「我不曉得他怎麼練的，他把自己的速球、滑球、變速球練到幾乎同樣的速度表現上。」

胡智爲該役接在先發1局的江少慶之後，面對9打席，只取得2個出局數，被敲5安打、2次四死球保送，狂失4分。

林岳平指出，「我認為比較需要修正的是速差，他的直球速度、滑球速度和變速球速度落差只有5公里，這樣的速差，變成無法破壞打者節奏的投球方式。」

林岳平表示，胡智爲現在直球均速大約145公里，滑球、變速球都是140公里上下，「節奏上是打者比較好掌握。」他提到，當投球沒有速差，就變成進壘點很重要，但碰到球數落後時，無法把球投在刁鑽的位置，被迫往好球帶投，碰到打者是比較積極攻擊時，就很難解決打者。

「要嘛就極快、要嘛就極慢，要嘛一快一慢，但他都沒有。」林岳平直言，胡智爲在技術上需要再去思考，對自己投球要再下更多功夫。