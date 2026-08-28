中職／江少慶30日迎戰桃猿 前役退場露「：（」表情因還不想下

統一獅隊投手江少慶確定將在周日再扛先發，面對樂天桃猿隊，總教練林岳平這回不透露設定球數、局數，「我們知道就好。」他也還原江少慶前場出賽得知要退場時出現emoji表情「：（」的原因，「他是認為他還可以投，但我們設定到了，一局就用了30球，就先下場。」

江少慶前一場在23日面對中信兄弟隊先發1局、29球，目前仍留在一軍名單，代表本周還有任務，林岳平今天賽前證實，將在周日再度出賽，之後就會再次調整名單。江少慶前一次連兩周出賽，已是2024年9月6日、9月14日。

對於江少慶本周一戰的設定球數、局數，林岳平堅持不露口風，「不要套我」、「我們知道就好」，也證實已有設定好接手投手。

談到前役江少慶表現，林岳平指出，「都有取得球數領先，但第3個好球花了比較多球。」至於接下來的安排，他表示，剩下賽事不多，不會讓江少慶硬把球數拉到70、80球，會控制在單場60球以內。