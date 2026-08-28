中職／下周5連戰少了艾菩樂 曾總：確實比較傷腦筋

樂天桃猿隊今天升上王牌洋投威能帝，已在昨天異動中降下近期連5場7局優質先發的艾菩樂，總教練曾豪駒透露，這是按照原定計畫的升降，下周的5連戰確實比較傷腦筋，但期望整體輪值、牛棚戰力可以拿出最好成績，也希望艾菩樂下次再上來可以續航到最後。

艾菩樂在6月19日吞下本季第8敗時，位置看起來岌岌可危，但他在這場之後像是變了個人，近7場比賽有6場投到7局以上，取得3勝0敗、防禦率1.11、每局被上壘率0.84，合計48.2局只被敲35支安打。

曾豪駒指出，艾菩樂下半季狀況維持不錯，這次降下艾菩樂有多方考量，是按照原本的計畫去做安排，「也希望他可以保持好現有狀況，下次再上來時，就是持續到最後。」

艾菩樂昨天降下二軍後，最快要到9月10日才能重返一軍，而猿隊下周賽程為5連戰，在少了吃局數能力強的艾菩樂後，土投能否投長局數，攸關牛棚戰力能否撐得住。

曾豪駒表示，下周4位本土先發，如果沒有變動，邱駿威會先上。談到5連戰吃力，曾豪駒坦言，「的確這是比較傷腦筋的部分，想辦法讓整體牛棚、輪值可以將下禮拜的最好成績拿出來。」