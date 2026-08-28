中職／曾罵鄭浩均態度不佳 軟銀球探李杜軒問女子「有沒有貼胸貼」遭起訴性騷

「軟銀球探」李杜軒今年5月痛批中信兄弟隊投手鄭浩均「嘻嘻哈哈」，引發球迷熱議。沒想到如今卻傳出，李杜軒今年2月在台北市信義區一間酒吧，性騷擾一名女子。

據《鏡報》報導，檢方調查指出，李杜軒今年2月27日凌晨2點56分，在信義區一間酒吧注意到一名女子與友人聊天，趁酒意從女子背後突然伸手環抱，接著彎下身靠近女子右耳，向她表示「我想看妳有沒有貼胸貼」。

檢方調查相關事證後，認定李杜軒未經女子同意，以肢體接觸及帶有性意味的言語，對被害人進行冒犯，已符合《性騷擾防治法》相關構成要件，因此偵結後依法提起公訴。

現年38歲的李杜軒出身棒球世家，父親是效力過中華職棒三商虎隊的李杜宏，母親是前中華女子壘球隊國手葉麗珠；妹妹艾璐曾是統一獅啦啦隊Uni Girls成員，妹婿是統一獅投手胡智爲。

李杜軒高中時就赴日就讀岡山共生高校，2006年參加日職選秀並與軟銀隊簽約，2012年登上一軍，2016年遭戰力外。2017年參加中華職棒選秀落選，2018年重返日職加盟羅德隊，2019年又被戰力外。2024年獲聘擔任軟銀隊國際球探，負責觀察亞洲球員，成為徐若熙加盟軟銀的推手之一。

今年5月鄭浩均在主場迎戰富邦悍將隊，只投0.1局就失9分，有球迷在社群平台分享，鄭浩均在休息室露出笑容的模樣。對此，李杜軒發文痛批，「看到這照片，我替兄弟球迷感到不值，花錢買票進場，輸不是重點，大家球迷想看到的不就是奮戰精神，才支持每個喜愛的球員嗎？怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈。不知道這時選手在想什麼？有看到他的老將，教練，有人去教他沒有。」