中職／張士綸爆發性成長打出信心 錯過新人王改走自己的路

從連18場敲安中獲取信心，中信兄弟隊內野手張士綸近期又連4場安打，今年爆發性成長雖無法競爭新人王，但張士綸想走出屬於自己的路，認為少了前2年磨練，也沒有現在的他。

21歲的張士綸今年成功卡位中華職棒一軍，打擊更是一大亮點，7月22日到8月20日的連續18場敲安，追平隊史自2022年王威晨以來的最長紀錄，8月21日中斷後，最近4場敲出8支安打。

接受中央社記者訪問時，張士綸坦言自己先前沒有太關注場數多少，因為離隊史、中職最高紀錄都還很遙遠，「但我會利用這個機會，給自己施加壓力，必須每場要敲1支。中斷也沒什麼，不用特別在意。」

不過也因為連續敲安，張士綸開始對自己更有信心，「信心足夠的時候去打球，相對會有比較好的結果，信心對我來說蠻重要的。」

前2年曾在一軍短暫出賽，導致張士綸今年雖有好表現卻已無競爭新人王資格，他雖然心中感到可惜，但也說：「每個人都有自己該走的路，如果前2年上來打也未必有這樣的成績，沒有那段二軍的磨練，可能無法造就現在的我，那段路沒有不好，讓我吸收到很多經驗。」

20日在三壘守備時，張士綸沒能確實處理不規則彈跳球，起初被記失誤，後續修正為場地安打，張士綸回憶當下「魂都有點跑掉」，而投手蔡齊哲在暫停時特意摸頭安慰，張士綸說：「對學長很不好意思，那個舉動有把我的心拉回來。」也希望自己持續從失敗中成長，「不要一直被摸頭」。