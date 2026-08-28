女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

27歲的張甄芸昨天（27日）晚間在2026世界盃女子棒球賽預賽最終戰先發對上英國，他繳出2局無安打、2次三振的無失分內容，幫助中華隊15：0「扣倒」英國，最終以3勝2敗拿下B組第3，與全勝的日本、3勝2敗的委內瑞拉攜手晉級明年7月在美國舉行的決賽。其實他下了場還有一個令人意想不到的身分——空服員，這次正是獲得星宇航空特別批准留職停薪，才得以參賽。

根據《自由時報》報導，不同於多數從少棒、青少棒一路接受正規訓練的國手，張甄芸直到青棒階段才開始接觸棒球，過去他曾入選2023年亞洲盃與世界盃預賽國家隊，但2024年世界盃決賽階段選拔失利，成為她人生中的重大轉折。

落選後的失落，讓張甄芸一度認為是時候離開棒球，巧合的是，就在得知未獲選國手的同一天，她也收到星宇航空錄取通知，於是決定轉換跑道，實現從小便嚮往的空服員夢，甚至將手上的棒球裝備全數捐出。

原以為棒球路就此結束，但報導中提到，張甄芸看著丈夫、越野滑雪國手李杰翰為冬季奧運持續訓練、出國參賽，更讓她重新思考自己是否還想再當一次國手。於是張甄芸重新拿起球具，在沒有出班時自主訓練，也加入元夢隊持續練球，甚至曾經早上飛行工作結束，晚上就趕去與隊友一起訓練。

本屆世界盃預賽，張甄芸重新披上國家隊戰袍，而且這次改以投手身分登場，為了參與長達1個月的集訓，他向星宇航空提出請假申請，公司也破例支持他追逐國手夢，張甄芸也相當感激。

張甄芸雖然首局雖然投出觸身球，仍順利化解危機，第2局更演出三上三下，最快球速達100公里，總計20球包含13顆好球，沒有被擊出安打、沒有四壞球保送，另飆出2次三振。接下來中華隊由陳琪蓉、王筱蒨接手，聯手守住英國隊打線。

進攻端中華隊則火力全開，開路先鋒謝鈺瀅單場3安猛打賞，鄭嘉禎灌進4分打點，終場15：0大勝，賞給英國本屆預賽5戰全敗。