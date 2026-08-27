中職／2分領先牛棚又丟保送開局 洪總：有點緊張但也有點習慣了

台鋼雄鷹今天靠著後勁7局無失分領軍，帶著2：0的領先迎接9局下，但「代班終結者」黃群面對首名打者就投出保送，製造緊張氛圍，總教練洪一中賽後坦言：「有一點點（緊張）啦，但老實講也有點習慣了。」

後勁今天有效封鎖悍將打線，加上魔鷹在5局上敲回致勝2分，雄鷹將2分領先的局面交給牛棚接手。韋宏亮在8局登板製造3上3下，9局下黃群接手，但面對張育成先投出保送，之後則是連投3K化解危機，替球隊守住勝利。

近況不穩的雄鷹牛棚在9局下又先製造上壘者，洪總坦言當下確實有點緊張，但也有點習慣了，「因為我們自從（林）詩翔受傷以後，後面真的是比較沒有那麼穩定，我也常常跟他們講說，下場的話要更勇敢一點。」

洪總直言，「有時候該跟人家拚的就要拚，有時候不是說打者打得好，都是一直閃、一直閃，像是張育成那個打席，贏2分，你即使被打全壘打也就這樣，要敢跟他拚，一直閃、閃到保送，跟被敲安打是一樣的道理。」

洪總評價黃群代班終結者至今的表現「中規中矩」，因為林詩翔受傷只能讓他扛下這個角色，「如果要我打分數的話，應該是超出我的預期。」

至於新秀韋宏亮的表現漸入佳境，洪總也給好評，「今年初他有幾場表現不是那麼穩定，不過他現在有越來越好，投手教練也有看到他的投球方式，所以把他登板的順序越抓越後面，本來是第6局，到第7局，又到第8局，繼續穩下去的話⋯⋯也不排除第9局啦，但這很難講，因為我們現在都沒有固定。」