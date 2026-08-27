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中職／後勁期末考7局無失分拿高分 洪總：831前洋投重新排名

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台鋼雄鷹洋投後勁7局無失分。記者林伯東／攝影
台鋼雄鷹洋投後勁7局無失分。記者林伯東／攝影

台鋼雄鷹洋投後勁今天面對富邦悍將隊繳出7局無失分表現，投出本季最佳一役，率隊以2：0完封對手，「期末考」的表現獲雄鷹總教練洪一中稱讚「表現很好」，並且透露，831前的洋投取捨會因此重新排名。

後勁前兩場先發都投不滿5局，今天以108球吃完7局，是本季最長先發，被敲4安，僅投出1次保送。洪總賽後也稱讚他的好表現，「最主要是今天保送比較少，之前很多場是投不到5局、甚至有的4局就差不多100球了，壞球太多，今天控球有好一點。」

洪總指出，後勁過去幾場比賽，沒辦法用曲球搶到好球數，今天則是曲球能投進好球帶，「我有跟他說，你的球速差不多就這樣，曲球有投進去，才會有一些速差變化。」對此後勁也表示：「今天自己曲球有執行到位，進壘位置能吸引打者出棒。」

對於自己此戰的表現，後勁賽後直言滿意，「今天的表現有達到預期，球隊的守備也幫了很多忙，加上自己在遇上危機時，投球都有執行到位。」

後勁在831洋將大限前的最後一場先發，被視為是「期末考」，如今繳出一張漂亮的成績單，雄鷹的洋投該如何取捨？洪總說：「這個讓投手教練傷腦筋吧。」他也說，教練團會開會進行討論，但後勁此戰的表現，確實會讓洋投重新排名。

下周會離開還是留下？後勁表示，自己一直以來都不會想太多，因為這是教練團的決定，自己的工作就是上場完成投球任務，「今年很明顯不是自己表現最好的一年，但整體感覺並不差，只是執行面還有很多事情沒辦法控制得很好。」

後勁 期末考 中職

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