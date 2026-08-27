聽新聞
0:00 / 0:00
中職／後勁期末考7局無失分拿高分 洪總：831前洋投重新排名
台鋼雄鷹洋投後勁今天面對富邦悍將隊繳出7局無失分表現，投出本季最佳一役，率隊以2：0完封對手，「期末考」的表現獲雄鷹總教練洪一中稱讚「表現很好」，並且透露，831前的洋投取捨會因此重新排名。
後勁前兩場先發都投不滿5局，今天以108球吃完7局，是本季最長先發，被敲4安，僅投出1次保送。洪總賽後也稱讚他的好表現，「最主要是今天保送比較少，之前很多場是投不到5局、甚至有的4局就差不多100球了，壞球太多，今天控球有好一點。」
洪總指出，後勁過去幾場比賽，沒辦法用曲球搶到好球數，今天則是曲球能投進好球帶，「我有跟他說，你的球速差不多就這樣，曲球有投進去，才會有一些速差變化。」對此後勁也表示：「今天自己曲球有執行到位，進壘位置能吸引打者出棒。」
對於自己此戰的表現，後勁賽後直言滿意，「今天的表現有達到預期，球隊的守備也幫了很多忙，加上自己在遇上危機時，投球都有執行到位。」
後勁在831洋將大限前的最後一場先發，被視為是「期末考」，如今繳出一張漂亮的成績單，雄鷹的洋投該如何取捨？洪總說：「這個讓投手教練傷腦筋吧。」他也說，教練團會開會進行討論，但後勁此戰的表現，確實會讓洋投重新排名。
下周會離開還是留下？後勁表示，自己一直以來都不會想太多，因為這是教練團的決定，自己的工作就是上場完成投球任務，「今年很明顯不是自己表現最好的一年，但整體感覺並不差，只是執行面還有很多事情沒辦法控制得很好。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。