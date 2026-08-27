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中職／後勁「期末考」7局無失分 率雄鷹2：0完封悍將

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
雄鷹洋投後勁先發7局無失分。記者林伯東／攝影
雄鷹洋投後勁先發7局無失分。記者林伯東／攝影

富邦悍將擺脫下半季墊底才一天，今天對上台鋼雄鷹，打線遭到洋投後勁封鎖，全場僅敲4支安打，終場0：2吞敗，本季第4度遭雄鷹完封，戰績又回到末位。後勁則是在「期末考」繳出7局無失分的表現，拿下單場MVP。

悍將日籍洋投鈴木駿輔今天登板力拚本季第10勝，前4局投得有些跌跌撞撞，但屢能守住得點圈有人的危機，直到5局上被攻破，先被雄鷹前2棒王博玄、永田颯太郎連續安打，再讓魔鷹揮出二壘打失2分。

鈴木駿輔完成6局的投球用102球，被敲出6支安打，有1次保送，送出6次三振，失2分，仍是優質先發表現，後續登板的賴鴻誠、李吳永勤、林栚呈都沒失分，但沒等到隊友的火力支援。

悍將打線全場僅出現4支短程安打，其中捕手戴培峰貢獻雙安，第2棒葉子霆、第9棒劉俊豪各1安，沒能換回分數，本季第10度遭完封。

雄鷹洋投後勁歷經連續2場出賽投不滿5局後，831大限前面臨「期末考」，今天投出本季最佳表現，今天主投7局用108球，只被敲4支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，送出2K，沒有失分，靠牛棚投手韋宏亮、黃群守住局面，後勁拿下本季第5勝，並獲選單場MVP。

台鋼雄鷹魔鷹敲出致勝二壘打。記者林伯東／攝影
台鋼雄鷹魔鷹敲出致勝二壘打。記者林伯東／攝影

富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔，先發6局失2分吞敗。記者林伯東／攝影
富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔，先發6局失2分吞敗。記者林伯東／攝影

台鋼雄鷹日籍新秀永田颯太郎跑回生涯首得分。記者林伯東／攝影
台鋼雄鷹日籍新秀永田颯太郎跑回生涯首得分。記者林伯東／攝影

台鋼雄鷹魔鷹敲出致勝二壘打。記者林伯東／攝影
台鋼雄鷹魔鷹敲出致勝二壘打。記者林伯東／攝影

後勁 期末考 中職

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