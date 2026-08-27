中職／雄鷹曾子祐增肌有效提升長打 「愛妻宵夜」幫進補

曾被嫌棄「不夠粗」的台鋼雄鷹野手曾子祐，今年中華職棒賽季長打率有感提升，休賽季計劃性增肌收到成效，背後更包含老婆愛心，回家有健康的「愛妻宵夜」享用。

曾子祐去年整季0轟，今年截至今天賽前累積2轟，長打率0.375也寫下生涯新高；曾子祐今天接受中央社記者訪問時表示，季前與營養師討論後，刻意增加5公斤體重，也監測肌肉量的提升，希望讓擊球初速、距離等數據都能進步。

「自己感受上蠻好的，力量真的有差。」曾子祐表示，今年球隊提供的數據來看，敲出強勁擊球的數量變得比去年更多，「相對安打機率就會高一點。我不會因為這5公斤改變動作跟想法，還是把球打確實，長打就是自然發生。」

也因為曾子祐是雄鷹主力游擊手，在增重數字上考慮到協調性、靈活度，他說：「不能一次太多，就邊增重邊訓練，不然速度也會變慢。」

曾子祐去年敲出靠近全壘打牆的飛球被接殺，當時女友苡軒曾拍拍手臂示意「不夠粗」，曾子祐笑說：「我自己也知道啦，力量還要加強。」而現在身分轉換為老婆的苡軒，在曾子祐增重上也助了一臂之力。

曾子祐透露，賽季期間為了維持體重，比賽結束後會吃2餐，除了離開球場前先吃球隊提供的食物，回到家老婆也會準備較接近原型食物的餐點，如牛排、蛋、蔬菜，讓自己持續補充營養，「蠻感謝她的，不然怕體重掉太多。」