中職／全壘打數據到位卻飛不出去 張育成好懊惱「是我力量不夠嗎？」

富邦悍將隊重砲張育成昨天轟出個人本季第15號全壘打，不僅暫居聯盟全壘打王，單季全壘打數也寫生涯新高，但他卻坦言，以自己的狀況和擊球數據，全壘打感覺應該要更多，「我也很懊惱，可能是還不夠壯⋯⋯。」

張育成昨天面對前悍將隊友、今年轉戰雄鷹隊的洋投坎南，2局下轟出一發左外野2分全壘打，本季第15轟超越雄鷹洋砲魔鷹，獨居聯盟第一。今天賽前面對媒體時，媒體還沒提問，張育成就直接回答：「應該很快就有人追過我，現在盡量多打，主要目標還是球隊可以拿到季後賽門票，其他獎項順其自然。」

對於近期的打擊狀況，張育成表示：「其實一直都有在進行微調，有跟總教練、首席教練、打擊教練做一些打擊上的微調，因為他們看到我之前打的時候，球都是平飛，仰角都不高，他們想要幫我把角度拉起來，目前就是往這方向去做微調，接下來希望可以找到最好的感覺。」

8月至今出賽13場敲3轟，張育成卻自認很少，他也苦笑說：「其實沒有這麼好打耶，台灣的天氣啊、風啊，然後在大巨蛋也沒有像威克力量那麼大，滿多顆都是（擊球初速）160、165公里的球，仰角34到39度之內，但都沒有全壘打，我就滿納悶的，我要怎麼打才會全壘打？」

張育成說，以這樣的擊球初速和仰角，「在美國100%會出去」，但在台灣真的要完全咬中，在室外還要看風向。感覺應該是全壘打的球卻都沒飛出去，他笑說：「遇到滿多這種情況的，我覺得很懊惱，是我力量不夠嗎？可能就只能怪自己沒有擊得更扎實。」

看樂天桃猿隊洋砲威克頻頻開轟，張育成直呼就是「怪力男」、「右打的魔鷹」，「他只要咬到就是全壘打，像我們亞洲力量，咬到也不一定會過，我們都要看順風、真的咬到才有辦法過，逆風就只能全力衝刺。但也不怪風啦，大家都是一樣的，就希望自己可以再打更快一點，（擊球初速）超過160公里。」