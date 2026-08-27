中職／永田颯太郎初登場首安首打點出爐 王彥程搶先送祝福

台鋼雄鷹隊日籍內野手永田颯太郎，昨天在中職一軍初登場，首安、首打點都出爐，為自己的中職之路打下好的開始，賽後收到許多親友的祝賀，其中包括來自「樂天金鷲隊台灣人群組」的訊息，由王彥程率先向他道恭喜。

永田颯太郎過去來台就讀台灣體大，並因此催生中職設立「永田條款」，讓在台灣就學、打球滿一定年限的選手，得以參與中職選秀。然而永田在2022年日職育成選秀會第4輪被樂天金鷲隊挑中，先返日發展，但沒有轉為支配下選手，去年季後遭釋出；今年透過中職選秀加盟雄鷹。

永田效力於樂天金鷲隊期間，與同隊的台灣球員包括宋家豪、王彥程、陽柏翔、蕭齊和翻譯建立好感情，彼此還有一個群組。昨天永田在中職敲出首安後，也收到這些昔日隊友們的祝福，他還透露，是目前效力於韓職的王彥程先傳來的訊息。

能實際站上中職的舞台，永田颯太郎表示：「雖然在日本沒有機會上一軍，但很高興有機會在中職一軍的舞台登場，也會好好把握。」

中職初登場在新莊棒球場客場出賽，永田颯太郎坦言，對中職的應援感到比較震驚，「有點被施加壓力的感覺，畢竟是客場出賽，大家應援都很大聲也很熱情，在場上有時候其實滿有壓力的。」

永田颯太郎今年季中選秀會第二輪或雄鷹挑中，成為球隊內野即戰力，對於接下來的目標， 他說：「還剩下30幾場比賽，希望自己不要太在意成績，把自己該做的事情做好、把身為選手的本分做好，努力對球隊做出貢獻，然後健康打好每場比賽。」