日職／陽岱鋼重返火腿二軍球場 引退賽後在大雨中高舉雙手說再見

旅日老將陽岱鋼已經確定退休，今天回到熟悉的千葉縣鎌之谷球場進行引退賽，代表Oisix新潟天鵝之皇隊出賽，對決老東家日本火腿隊二軍，比賽結束後突然下起大雨，讓他也笑了出來，在雨中高舉雙手向大家說再見。

陽岱鋼擔任先發7棒右外野手，打滿全場比賽，3次打數揮出兩支安打，獲得1次保送，還有1次盜壘成功，賽後站在雨中接受老隊友獻花，一旁有人貼心幫忙撐傘，但他直接在大雨中發表引退感言。

火腿球團特別製作陽岱鋼的引退影片，在鎌之谷球場大螢幕播放，回顧他過去在火腿的重要時刻，內容還可見到大谷翔平的身影，場面相當溫馨感人。

這支影片還特別用中文秀出：「你的笑容溫暖每一個人，謝謝你帶給我們這麼多美好的時光。」

陽岱鋼表示，棒球生涯21年有很多時間在這座球場度過，很感謝火腿球團，今天這場比賽也是打到最後，謝謝大家的祝福。