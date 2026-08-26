中職／1分差看曾峻岳滿壘對決魔鷹 范國宸：很久沒有心跳那麼快了

富邦悍將隊今天在驚濤駭浪中以5：4擊敗台鋼雄鷹，范國宸在8局下敲回超前一擊，但下半局球隊再面臨滿壘危機，他坦言：「守備當下心跳滿快的，很久沒有心跳那麼快了。」

悍將今天雖前3局就打下4：1領先，但牛棚7、8局花光領先優勢，8局下范國宸在一、二壘有人時敲出適時安打，送回球隊超前分，打下勝利打點，也獲選單場MVP。賽後他笑說：「表現不錯，有一個超前打點，不容易耶，很久沒有超前打點了。」

悍將從領先到被追平，再由范國宸替球隊要回領先，但9局上守護神曾峻岳接連投出3次保送，一出局滿壘局面對決魔鷹。范國宸形容，當下很緊張、心跳加速，「想說至少要先把球接到，因為打過來一定很快，先處理一個出局數，因為還是相信峻岳可以守下來。」

而曾峻岳先是三振魔鷹，再讓下一棒藍寅倫擊出一壘方向滾地球，范國宸接球後穩穩傳給補位的投手，他說：「其實滿緊張的，打過來還好不是很強，滿軟弱的，就是更加戰戰兢兢地把球處理起來，然後就把勝利拿下來。」