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中職／伍立辰生涯首獲MVP 與好友曾家輝同場較勁很興奮

中央社／ 台北26日電
中華職棒中信兄弟隊26日繼續在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，兄弟先發投手伍立辰（圖）7局無失分好投，助隊以2比0拿下本季大巨蛋主場首勝，賽後獲選單場MVP。 中央社
中華職棒中信兄弟隊26日繼續在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，兄弟先發投手伍立辰（圖）7局無失分好投，助隊以2比0拿下本季大巨蛋主場首勝，賽後獲選單場MVP。 中央社

中華職棒中信兄弟隊今天以2比0擊敗樂天桃猿隊，兄弟先發投手伍立辰生涯首度獲選單場MVP，與好友曾家輝同場較勁演出7局無失分好投，更讓他感到興奮。

伍立辰今天投出生涯代表作，前4局沒讓猿隊打者上壘，直到5局上1出局後被梁家榮敲出安打才破功，但最終投完7局被敲4支安打，沒有掉分，另有7次三振；其中更是沒被雙洋砲道威聖（Ronnie Dawson）、威克（Adam Walker）敲出安打。

伍立辰賽後接受媒體聯訪時，道威聖路過喊了一聲「Nice Pitching（好投）」。伍立辰表示，2位外籍打者的能力很強，「但他們可能沒有那麼熟悉我的球路，所以自己的策略就是大膽進攻好球帶，不要讓他們太好設定。」

今天猿隊先發投手曾家輝也是7局無失分表現，伍立辰透露，2人在2024年U23世界盃共同效力台灣隊而結識，平常會互相討論投球，「今天剛好有這個機會同場較勁，讓我蠻興奮的。低比分的情況，告訴自己不要急，有狀況也要慢慢解決打者。」

NBA球星巴特勒（Jimmy Butler）受到中國信託集團邀請，今天到場觀看中職賽事，還穿上中信兄弟球衣，伍立辰因平常有看籃球而一眼認出，但賽前只能眼睜睜看隊友與他合照，「我已經在熱身了。看到其實蠻想合照，但只能想一下，還是專心準備。怎麼選今天來啦！」

曾家輝 好友 樂天桃猿

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