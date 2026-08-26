中職／悍將主力牛棚大亂流 悍將教頭：我也在想為什麼

富邦悍將隊今天一度握有4：1的領先，卻因牛棚亂流替比賽製造緊張氛圍，包括主力牛棚張奕、曾峻岳登板都遇危機，最終有驚無險地以5：4勝出，總教練後藤光尊坦言：「我也一直在想為什麼。」

悍將洋投瑪帝斯繳出6局失1分的表現，加上打線有張育成開轟助拳，前6局打完還以3分領先台鋼雄鷹，7局上張瑞麟登板失2分，靠廖任磊「拆彈」解危。

8局上張奕則是搞砸球隊的1分領先，悍將靠著8局下范國宸敲超前安要回領先優勢。第9局曾峻岳登板又投出3次保送，最終守住1出局滿壘的大危機。

後藤光尊賽後指出，對於牛棚的狀況，自己也一直在想為什麼，「可能是因為我們有一點久沒有比賽了，感覺他們有想要贏的感覺，但可能沒辦法好好表現出來。」

他也提到，張奕、曾峻岳雖表現都不理想，但狀況可能不太一樣，曾峻岳或許因為前一場登板時結果也不好，有被那次的失敗所影響，感覺有點綁手綁腳；張奕則是有點太想積極進攻，導致結果更不順。

至於瑪帝斯在中職第二場登板的表現，交出優質先發，6局被敲4安，也投出2次保送，送出4次三振。後藤光尊表示：「他的想法可能有點太過複雜，明明就有很強的球，但感覺想法都太複雜，導致沒辦法好好表現出來。」