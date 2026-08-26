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中職／林詔恩6.1局無失分好投 獅隊1：0本季首度完封龍隊
統一獅隊今天在台南亞太棒球場對上味全龍隊，左投林詔恩繳出6.1局無失分的表現，連兩戰繳出優質先發，並靠陳重羽在4局下敲回致勝分，終場以1：0勝出，本季首度完封龍隊。
龍獅之爭今天上演投手戰，林詔恩前6局沒給龍隊太多機會，投到7局上先被朱育賢敲出安打，再讓吉力吉撈．鞏冠揮出二壘打，抓下1個出局數後，將二、三壘有人的局面交給邱浩鈞，成功守住局面無失分。
林詔恩此戰主投6.1局用97球，被敲5支安打，有2次保送，送出3次三振，沒有失分。本季兩度先發出戰龍隊都繳出優質先發，拿下本季第4勝、主場跨季5連勝，並獲選單場MVP。
獅隊第8局推高塩將樹登板，中繼1局無失分，拿下本季第15次中繼成功；終結者鍾允華第9局後援關門，收下本季第25次救援成功。
獅隊打線今天全場敲6支安打，與龍隊相同，但4局下攻勢有效串連，陳傑憲安打上壘，接著潘傑楷、 陳聖平都獲得四壞球保送，捕手陳重羽在滿壘的關鍵安打。敲回勝利打點。
龍隊先發投手伍鐸主投6局用110球，被擊出5支安打，有3次四壞球保送，失1分，吞本季第6敗、5連敗、對戰獅隊跨季6連敗。
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