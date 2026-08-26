中職／2本土投手7局好投由兄弟勝出 平野惠一讚：非常精彩

中華職棒今天中信兄弟與樂天桃猿之戰，2隊本土投手皆繳出7局無失分好投，兄弟總教練平野惠一盛讚：「這是一場令人開心的比賽，非常精彩。」兄弟最終以2比0勝出。

兄弟先發投手伍立辰今天7局被敲4支安打、無失分，另有7次三振，寫下個人單場最長局數無失分紀錄，也成為兄弟近3年第3位先發7局以上無失分的投手，前2人分別是2024年4月21日魏碩成、今年4月21日的鄭浩均。

平野惠一賽後接受媒體聯訪時表示：「他真的是付出了比任何人都還要多的努力，今天看到努力轉化為成果，很為他開心，投得非常出色。」看伍立辰站上投手丘，平野惠一說，自己心裡都在吶喊：「老天爺一定都有看在眼裡，帶著自信去投吧！」

猿隊投手曾家輝依舊是「兄弟殺手」，今天先發7局僅被敲出2支安打，沒有失分，本季對戰兄弟5場的防禦率僅0.70；平野惠一指出，打線對上曾家輝時吃足苦頭，「他真的是一位非常優秀的投手。下一次對戰時，我們要想辦法從他手中拿下分數、提前把他打退場。」

戰局分水嶺在8局下，兄弟用3支安打加上1次四壞保送換回2分，宋晟睿敲回勝利打點，平野惠一坦言，考量昨天宋晟睿登板投球分攤投手局數，原本考慮今天是否換人先發，「但他一大早就第一個來球場練習，讓我想將先發交給他，這份努力在關鍵時刻開花結果。」