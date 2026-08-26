中職／范國宸致勝安！張奕砸鍋後盜走第6勝 下半季爐主換雄鷹

富邦悍將新洋投瑪帝斯831前最後登板機會，今天對上台鋼雄鷹，先發6局失1分，但牛棚出狀況，「勝投怪盜」張奕在8局上登板砸鍋，下半局靠范國宸挺身而出敲回致勝分，終場悍將以5：4勝出，把雄鷹擠入下半季墊底位置，張奕「盜」走本季第6勝。

瑪帝斯今天在首局面臨一、三壘有人的危機，但及時K掉藍寅倫。2局上則是先被王柏融敲出二壘打，之後在2出局三壘有人時，被中職初登場的永田颯太郎擊出二壘後方的德州安打（生涯首安）失1分，也成此戰唯一失分。

瑪帝斯主投6局用92球，被敲4支安打，有2次保送，送出4次三振，僅失1分，繳出優質先發表現，退場時仍是勝投候選人。

悍將打線今天則是棒打前洋投坎南，2局下獲得2次四死球保送上壘，2出局攻佔一、二壘，童堉誠安打先將戰局扳平，孔念恩補上二壘打超前比數，悍將打下2：1領先。

3局下悍將靠林澤彬的安打開啟攻勢，張育成從坎南手中轟出左外野2分全壘打，個人本季第15轟出爐，超越魔鷹獨居聯盟全壘打王，同時寫下個人單季全壘打數新高。

悍將在第7局啟用牛棚，4：1領先的局面，換上張瑞麟接替瑪帝斯登板，但先被敲安再投出觸身球保送，接著被永田颯太郎敲安打失1分，面對3個人次都沒能解決，留下一、三壘有人的局面退場，廖任磊接手後先讓王博玄擊出高飛犧牲打，接著成功製造雙殺「拆彈」成功，保住悍將的1分領先。

坎南轉戰台鋼後首次回到新莊球場出賽，今天先發6局，被揮出7支安打（1轟），有1次四壞球保送和1次觸身球，另投出3K，失4分都是自責分。

8局上悍將推出張奕登板，接連被魔鷹、王柏融及陳文杰敲出安打失1分，雄鷹將比數追成4：4平手。然而張奕再次啟動「勝投怪盜」技能，8局下悍將董子恩安打、王苡丞保送，隊長范國宸敲出中外野安打送回超前分，悍將5：4要回領先，張奕反成勝投候選人。

悍將在9局下推出守護神曾峻岳登板，接連投出3次四壞球保送製造大危機，但他先在1出局滿壘時K掉魔鷹，再讓藍寅倫擊出一壘方向滾地球遭刺殺，有驚無險地守住勝利，也讓張奕拿下本季第6勝。

張育成敲出個人本季第15轟，寫生涯單季新高。圖／富邦悍將提供

「勝投怪盜」張奕技能再次發動，拿下本季第6勝。圖／富邦悍將提供

張育成敲出個人本季第15轟，寫生涯單季新高。圖／富邦悍將提供