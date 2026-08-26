日職／陽柏翔生涯初先發選保送上壘 本季首安再等等

樂天金鷲隊21歲台灣內野手陽柏翔昨天被拉上一軍，今天迎接生涯初先發，面對歐力士隊擔任先發二壘手、打第9棒，3次打擊機會還沒等到本季首安，選到1次保送上壘，而樂天終場以4：5遭逆轉吞敗。

陽柏翔在今年4月10日被登錄一軍，但僅獲1打席遭三振，之後回到二軍磨練，靠著近期的好手感，昨天重新被拉上一軍，並在今天等到生涯初先發的機會。

面對歐力士21歲先發投手齋藤響介，陽柏翔首打席選到四壞球保送上壘，並在隊友的安打護送下跑回分數，樂天前2局就先打下5：0領先。

4局上陽柏翔面對歐力士第2任投手片山樂生，擊出二壘滾地球出局；7局上對決入山海斗則擊出中外野飛球出局。 7局下樂天由小深田大翔接替守二壘，陽柏翔退場休息，此戰2打數沒安打，獲1次保送，跑回1分，本季首安還未出爐。

歐力士打線在3局下從樂天先發投手莊司康誠手中追回3分，5局下再將比數追成1分差。莊司康誠投完6局失4分退場，被敲8安、送出9次三振。

8局下樂天推出泰勝利登板，歐力士打線單局攻下3分逆轉戰局，終場以5：4打下勝利。