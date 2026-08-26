快訊

流浪教師存零股翻身！股票市值破億元 到手股息逼近400萬

街頭坐牢？公館柵欄圈地吸菸區遭諷監獄 蔣萬安下令全拆掉

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／彭政閔入選台灣棒球名人堂 期待朝古柏鎮規模發展

中央社／ 台北26日電
中華職棒中信兄弟隊領隊彭政閔（圖）26日正式進入台灣棒球名人堂，晚間在台北大巨蛋例行賽前的入堂儀式上接過獎座與證書。 中央社
中華職棒中信兄弟隊領隊彭政閔（圖）26日正式進入台灣棒球名人堂，晚間在台北大巨蛋例行賽前的入堂儀式上接過獎座與證書。 中央社

台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉行頒證儀式，中華職棒球星「恰恰」彭政閔正式成為其中一員，他對此感到榮幸，也期待名人堂朝美國古柏鎮的規模、歷史性發展。

第12屆台灣棒球名人堂共有3人新入堂，分別是率領台灣隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的教頭李來發、中信兄弟領隊彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝；運動部長李洋今天到場頒證，郭泰源、林華韋等球星也現身祝賀。

彭政閔接受媒體聯訪時表示，能跟2位前輩一同入選很榮幸，他參加2004年雅典奧運時，李來發正是教練團成員，「他在場上很熱心指導我們，也給我們92年奧運的一些經驗，對當時的我們來說非常受用。」

談到成為「棒球名人」的想法，彭政閔坦言，近年關注其他名人堂動向，看到日本球星鈴木一朗入選美國棒球名人堂十分感動，尤其是在棒球起源地古柏鎮（Cooperstown）舉辦儀式，「希望未來台灣的名人堂能夠越來越有歷史性的風貌，往這樣子的規模發展。」

彭政閔 棒球 規模

延伸閱讀

棒球／陳峰民穿41號球衣MLB運動家主場開球 接受引退致敬補遺憾

棒球／孟加拉女子棒球魂 盼台灣經驗長期交流培育新秀

NBA／2026籃球名人堂入堂儀式 瑞佛斯、史陶德邁爾等出席

羽球／母親來自台灣！美新星陳翝櫟出身洛杉磯老球館 目標洛杉磯奧運

相關新聞

日職／林安可返一軍連兩場敲安 火腿達孝太131球飆9局10K完投勝

日職西武隊台灣外野手林安可重返一軍後連續兩戰先發上陣，今天在主場對上火腿隊，擔任先發第4棒、左外野手，3打數敲出1支安打，連兩場敲安，另選到一次保送上壘，西武終場以1：9落敗；火腿達孝太以131球演出9局失1分完投勝。

中職／NBA球星巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

美國職籃NBA金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）今天現身台北大巨蛋，引起場邊中華職棒球員、球迷騷動，中信兄弟...

棒球／陳峰民穿41號球衣MLB運動家主場開球 接受引退致敬補遺憾

前中華職棒選手陳峰民今天在MLB運動家隊台灣日開球並接受引退致敬，他受訪表示，很珍惜有機會為過去留下的遺憾畫下一個較為圓...

中職／彭政閔入選台灣棒球名人堂 期待朝古柏鎮規模發展

台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉行頒證儀式，中華職棒球星「恰恰」彭政閔正式成為其中一員，他對此感到榮幸，也期待名人堂朝美...

日職／陽柏翔生涯初先發選保送上壘 本季首安再等等

樂天金鷲隊21歲台灣內野手陽柏翔昨天被拉上一軍，今天迎接生涯初先發，面對歐力士隊擔任先發二壘手、打第9棒，3次打擊機會還沒等到本季首安，選到1次保送上壘，而樂天終場以4：5遭逆轉吞敗。

中職／宋晟睿火球讓球迷驚艷 捍衛羅戈：別忽略投手努力

中華職棒中信兄弟隊野手宋晟睿昨天登板，投出153公里球速驚艷全場，不過他今天受訪時談到，先發投手羅戈遭惡意抨擊，希望球迷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。