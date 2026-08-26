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中職／彭政閔入選台灣棒球名人堂 期待朝古柏鎮規模發展
台灣棒球名人堂今天在台北大巨蛋舉行頒證儀式，中華職棒球星「恰恰」彭政閔正式成為其中一員，他對此感到榮幸，也期待名人堂朝美國古柏鎮的規模、歷史性發展。
第12屆台灣棒球名人堂共有3人新入堂，分別是率領台灣隊贏得1992巴塞隆納奧運銀牌的教頭李來發、中信兄弟領隊彭政閔、「台灣體大棒球之父」林國輝；運動部長李洋今天到場頒證，郭泰源、林華韋等球星也現身祝賀。
彭政閔接受媒體聯訪時表示，能跟2位前輩一同入選很榮幸，他參加2004年雅典奧運時，李來發正是教練團成員，「他在場上很熱心指導我們，也給我們92年奧運的一些經驗，對當時的我們來說非常受用。」
談到成為「棒球名人」的想法，彭政閔坦言，近年關注其他名人堂動向，看到日本球星鈴木一朗入選美國棒球名人堂十分感動，尤其是在棒球起源地古柏鎮（Cooperstown）舉辦儀式，「希望未來台灣的名人堂能夠越來越有歷史性的風貌，往這樣子的規模發展。」
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