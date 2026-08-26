日職／林安可返一軍連兩場敲安 火腿達孝太131球飆9局10K完投勝

日職西武隊台灣外野手林安可重返一軍後連續兩戰先發上陣，今天在主場對上火腿隊，擔任先發第4棒、左外野手，3打數敲出1支安打，連兩場敲安，另選到一次保送上壘，西武終場以1：9落敗；火腿達孝太以131球演出9局失1分完投勝。

林安可昨天回歸一軍，連續兩戰扛西武先發第4棒，今天前3次打擊機會沒有敲出安打、獲得1次四壞球保送上壘，而西武隊前8局打完也僅出現4支安打，靠著卡納里歐（Alexander Canario）在3局下的陽春砲轟回唯一分數，8局打完陷入1：9落後。

9局下林安可在1出局後上場，單場第4度對決達孝太，抓150公里的直球敲出中外野安打，重返一軍後連兩場敲安，但沒能跑回分數，終場西武以8分差吞敗。

火腿隊達孝太此戰完投9局用131球，被敲出6支安打（1轟），飆10次三振，僅失1分，拿下勝投。火腿打線全場敲10安力挺，包括大塚瑠晏2分砲及清宮幸太郎3分全壘打，棒打西武先發投手渡邊勇太朗。