中職／宋晟睿火球讓球迷驚艷 捍衛羅戈：別忽略投手努力

中華職棒中信兄弟隊野手宋晟睿昨天登板，投出153公里球速驚艷全場，不過他今天受訪時談到，先發投手羅戈遭惡意抨擊，希望球迷不應忽略投手長期努力，「大家開心看球。」

兄弟昨天在台北大巨蛋以1比11敗給樂天桃猿隊，大比分落後下，9局上由野手宋晟睿登板投球，投1局未被敲出安打，有1次三振、1次四壞保送，投出最快球速153公里，刷新個人例行賽最快紀錄。

宋晟睿表示，當下任務是保護投手，幫忙分攤局數，看到球速雖然開心，但還是不要受傷為主，雖然有出力去投，但因非正規投手，「上半身力量還是用比較多。」過去二刀流的他已經放下投手夢，「還是顧好自己的打擊為主。」

雖然宋晟睿的表現讓球迷評價不輸投手，不過宋晟睿捍衛自家人，「投手要練的東西其實很多，真的不容易。可能有些球迷會覺得，宋晟睿上來投很厲害，但以我的看法，論準度、控球還有變化球種，投手還是好很多。」

宋晟睿也主動提及昨天羅戈（Nivaldo Rodriguez）因表現不佳，就連家人的社群都收到球迷惡意言論，「我覺得不用太去批評我們的投手，羅戈長期表現都很好。而且不只球員，又波及到家人，我覺得這樣不太好。」