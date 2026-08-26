中職／趕到一軍填補兄弟投手戰力 余謙：車馬費不少

中華職棒中信兄弟隊經歷昨天一戰，立刻從二軍拉上余謙填補投手戰力，余謙因在二軍客場作戰，接獲通知後從斗六搭計程車到屏東基地整裝，他笑說：「這趟車馬費不少。」

兄弟今天進行球員異動，下放牛棚投手吳俊偉，由余謙頂替升上一軍，總教練平野惠一表示，余謙是目前二軍的優先人選，現在對吳俊偉而言是重要的時刻，「我希望他能夠再開一次花（回到原本身手）。」

余謙今天接受媒體聯訪時表示，昨天二軍賽事因雨延賽，剛好有看一軍比賽，因此心裡有所準備，後來接到電話就立刻從斗六趕回屏東整理裝備，今天一早就搭高鐵北上與一軍會合。

對於在一軍的任務，余謙也表示，教練有告訴他，從先發投手上場後就要在牛棚準備，「就我一個人會比其他牛棚投手提早，可能會拆彈，也可能吃長局數，就看先發狀況，要先熱身好。」

余謙今年二軍從先發開始，中間轉為後援，本季在一軍13場出賽皆為後援，他透露，起初因先發有缺人，所以球隊安排自己往這個角色準備，但後續表現沒那麼理想而轉為中繼，之後狀況不錯，就持續下去，「希望能貢獻一軍越多局數越好。」