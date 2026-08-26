中職／敗給郭天信超美技形成再見雙殺 後藤光尊：單純高捷跑壘失誤

富邦悍將隊周日以2：3不敵味全龍隊，延長賽10局下孔念恩擊出中外野飛球，遭郭天信美技接殺，一壘上的高捷因回壘不及形成雙殺，瓦解悍將攻勢。今天談到那個守備時，悍將總教練後藤光尊說得直白，「就單純是高捷的失誤。」

郭天信該役用「超美技」守備粉碎悍將隊的反攻，今天後藤光尊被問及，是否因此感到有些可惜？他直言：「不，那就是高捷非常單純的一個跑壘失誤。」

後藤指出，當時下達跑打戰術，「看到那個球打高起來，但他沒有辦法回壘，這個是他判斷錯誤；如果說是內野平飛球的話，那可能沒辦法，但因為他是打到外野而且是飛球，代表他平常對於球的判斷還可以再做得更好。」

「那球正常來說，應該要回到一壘的。」高捷因判斷造成跑壘失誤，後藤光尊也補充說：「那之前我們對戰樂天的時候，也有出現過兩次這樣的Play，是我們在守備的時候，所以那幾場比賽，他們到底在看什麼呢？」