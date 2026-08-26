中職／NBA球星巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

美國職籃NBA金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）今天現身台北大巨蛋，引起場邊中華職棒球員、球迷騷動，中信兄弟球團表示，巴特勒受中國信託集團邀請，以私人行程來看球。

中信兄弟隊今天在大巨蛋對上樂天桃猿隊，賽前輪到猿隊練習時，巴特勒在工作人員伴隨下來到場中，觀看巨蛋球場環境，兄弟球團表示：「中國信託集團明天將舉行公益活動，今天邀請Jimmy Butler私人行程來看球。」

猿隊投手林子崴認出巴特勒後，立刻提醒同樣有在看籃球的野手馬傑森，兩人都十分興奮；猿隊洋將道威聖（Ronnie Dawson）更直接上前成功要到合照機會，理由是「我們都是黑人同胞。」