中職／悍里歐初登板優質先發 光總：直球有威力、控球如果準一點⋯⋯

富邦悍將新洋投悍里歐周日在中職初登板，於新莊棒球場面對味全龍隊，先發6局，被敲5支安打，有4次保送，送出6次三振，失1分，無關勝敗，最快球速達153公里。悍將總教練後藤光尊指出，他的直球有威力，但變化球的控球還有待加強。

831洋將登錄大限在即，悍將新洋投排隊等測試，卻不斷遇上雨勢攪局。悍里歐周日才成功「開箱」，繳出優質先發表現，光總表示：「他的直球跟想像的一樣，非常有威力，但變化球如果可以再更準一點，會很有趣。」

今天悍將對上台鋼雄鷹之戰，另一名新洋投瑪帝斯獲得第二場先發機會，他的初登板在12日隊上中信兄弟，先發5.2局失2分，拿下勝投。

而同時間，悍將二軍還有一名壓線抵達的大聯盟級洋投泰威等待測試，然後依照目前的狀況，悍將只能讓他在二軍登板觀察狀況。今天他在二軍先發3局沒有被敲安打，有3次四壞球保送和1次觸身球，送出4次三振，沒有失分。

在831大限之前，悍將洋投如何抉擇，後藤光尊仍不認同是瑪帝斯、悍里歐、泰威「3搶2」的說法，他強調，包括鈴木駿輔及魔力藍，每一位洋將都有可能。