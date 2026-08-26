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中職／永田颯太郎和陽柏翔同日迎生涯初先發 都是第9棒、二壘手

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
永田颯太郎。 台鋼雄鷹提供
永田颯太郎。 台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹因雨歷經一周沒比賽，今天到新莊棒球場作客迎戰富邦悍將隊，比賽總算有機會順利開打。今年季中選秀挑中的日籍內野手永田颯太郎，也將正式「開箱」，和日職樂天金鷲隊前隊友、台灣內野手陽柏翔同日迎接一軍生涯初先發，且都是先發第9棒、二壘手。

雄鷹上週末3連戰都因雨延賽，永田薩太郎上周五就登錄一軍，但遲遲沒等到中職生涯初登場的機會，直到今天客場出賽，中職一軍初亮相就先發上陣，也是他首次在新莊棒球場出賽。

永田颯太郎在今年中職季中選秀第2輪被雄鷹挑中，本月10日完成簽約加盟，先在二軍出賽，上周被拉上一軍，他說：「從簽約那時候開始，都把自己準備好到可以站在一軍比賽的狀況，現在也是隨時準備好上場表現。」

永田颯太郎過去在大學時來台就讀台灣體大，2022年在日職育成選秀會第4輪被樂天金鷲隊挑中，但僅在二軍出賽，沒有等到成為支配下選手的機會，去年季後遭釋出，並回到台灣等待機會，也靠著因自己而生的「永田條款」，得以回到中職發展。

永田颯太郎表示：「為了在台灣職棒出賽，自己花了很長時間準備，有機會站在這舞台，就會全力以赴，把最好的表現拿出來。」因加入中職前許久沒實戰，他透露，自己透過在二軍比賽時，把打擊、守備等各方面的感覺找回來，「現在狀況都滿好，也很期待能上場比賽。」

今天對上富邦悍將隊，永田颯太郎被排為先發二壘手，打第9棒，巧合的是，過去和他在樂天金鷲隊二軍當隊友的陽柏翔，昨天被金鷲隊拉上一軍，今天在對上歐力士之戰先發上陣，永田、陽柏翔兩位昔日隊友兼好友同日迎接一軍初先發，且守位、棒次都相同，永田颯太郎說：「一起加油！」

永田颯太郎 陽柏翔 中職

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