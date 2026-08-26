棒球／孟加拉女子棒球魂 盼台灣經驗長期交流培育新秀

「啪！」棒球落進手套，清脆而紮實的聲響在孟加拉簡陋球場上此起彼落；烈日下，女鐵捕蹲在本壘後方，朝投手比出暗號，打者擊出滾地球，游擊手俯身攔截。即使汗流浹背，這群年輕女將仍咬緊牙關，盼朝「南亞之虎」的棒球夢前進。

不久前，她們赴馬來西亞參與「2026年馬來西亞女子棒球錦標賽」，首度與台灣棒球界產生交集，中華民國無任所大使、台灣國際棒球裁判劉柏君分享投打與守備經驗，並贈球鼓勵。

這次賽事由馬來西亞棒球總會（BFM）首度舉辦，吸引地主馬來西亞、印尼Orca隊與孟加拉Ansar & VDP隊參與，劉柏君則擔任12日開幕賽主審，孟加拉隊一路挺進決賽，最終不敵地主馬來西亞，拿下亞軍。

對仍在起步階段的孟加拉女子棒球而言，透過賽事牽起台孟棒球交流緣分，也讓許多首度參與國際賽事的年輕女將增添信心。返回孟加拉後，她們隨即在教練指導下投入訓練。

孟加拉棒壘球協會（BBSA）祕書長塔爾哈（TalhaZubayer）今天在社群媒體回覆中央社專訪表示，希望未來成立「孟加拉—台灣女子棒球發展交流計畫」，從教練、球員、裁判到基層培育，建立長期交流機制，提供孟加拉女子棒球隊赴台參加訓練營或賽事的機會，盼為下一代女子棒球選手開創一條有意義的發展道路。

他指出，台灣是孟加拉十分敬佩的棒球國家之一，孟加拉可向台灣學習基層與青少年棒球發展、女子棒球、教練及裁判培訓、球員養成、運動科學與賽事管理等經驗，並期待台灣提供技術與知識分享、基層棒壘球器材支援，以及由具經驗的台灣教練提供線上技術課程與指導。

塔爾哈認為，「我們的目標並不只是接受援助」，而是希望建立以友誼、知識交流與共同發展為基礎的長期夥伴關係。

談到孟加拉女子棒球發展，他表示，2017年至2026年間，孟加拉棒壘球協會舉辦6場全國性女子棒球賽事，目前女子棒球已不侷限於單一球隊或地區，包括Bangladesh Ansar & VDP及Bangladesh Police兩支主要機構球隊，以及來自8個地區及4個俱樂部的女子棒壘球隊參與培訓及競賽。

塔爾哈指出，孟加拉也吸引更多原本從事板球、但喜愛棒球的年輕選手加入，相信未來幾年可能成為孟加拉女子棒球發展的重要轉捩點。

不過，孟加拉女子棒球仍面臨資金、場地設施、社會認知與政府及相關機構投入不足等挑戰。他認為，許多具潛力的女孩缺乏接觸棒球、接受優質訓練及定期參賽的機會，有必要建立從基層、地區、全國到國際賽事的永續球員養成途徑。

談到赴馬來西亞參賽，塔爾哈表示，許多球員均是首度參與國際層級賽事，不僅獲得寶貴經驗、信心與勇氣，認識孟加拉以外的競爭水準，也激勵球員、教練及行政人員以更專業方式備戰國際賽事。

他說：「我們不把這項賽事僅僅視為一次比賽，而是孟加拉女子棒球一段更長遠旅程的起點。」長期目標是建立一支具實力的國家女子棒球隊，定期參加亞洲及其他地區的國際賽事。

塔爾哈在專訪中感謝台灣棒球界關注孟加拉女子棒球發展。他表示，棒球不僅能為孟加拉女孩創造參與運動的新機會，在領導能力、紀律、教育、團隊合作及國際友誼等方面帶來更多可能性，並盼成為台灣棒球界與孟加拉棒壘球協會建立長久友誼與合作關係的起點。

從馬來西亞賽場帶回亞軍、經驗與來自台灣的鼓勵後，這群年輕女將又回到孟加拉的簡陋球場。她們追逐的已不只是下一場比賽，而是有一天站上更大的國際舞台。