棒球／陳峰民穿41號球衣MLB運動家主場開球 接受引退致敬補遺憾

前中華職棒選手陳峰民今天在MLB運動家隊台灣日開球並接受引退致敬，他受訪表示，很珍惜有機會為過去留下的遺憾畫下一個較為圓滿的句點，謝謝球迷信任相挺，希望未來能幫助更多台灣球員站上大聯盟舞台。

前La New熊隊捕手陳峰民2010年因職棒假球案遭到指控，離開球隊，最終獲判無罪定讞。之後他沒有離開棒球，而是轉往基層棒球執教，現任台南崇明國中棒球隊教練。

陳峰民受北美台灣一級棒聯盟邀請，今天穿上球員時期的41號、印有TAIWAN的球衣，在美國職棒大聯盟（MLB）運動家隊台灣日擔任開球嘉賓。開球之前，主辦單位特地為他舉行象徵性的引退儀式，現場除播放祝福影片外，也安排家人與球員獻花。

曾3度獲得中職捕手金手套獎的陳峰民，活動前接受中央社訪問，他打趣表示，由於這次機會難得，曾幻想過很多開球方式，「因為我是捕手，有想過從本壘丟到二壘」。

他說，過去在球員生涯留下一些遺憾，如今能來到這裡完成自己的夢想，也為這段生涯做結尾，對他來說非常有意義，也深感榮幸，非常珍惜這個機會。

陳峰民在家人陪伴下接受引退致敬，沒有致詞。他受訪時感性表示，「能夠接受大家的關心跟支持，我覺得對我來說，就是肯定自己在棒球這條路上持續的努力」。

他也表示，當年突然離開球場，來不及好好向球迷道別，「很感謝他們信任我，即便我退役下來當教練，他們也都會來球場幫我的球隊加油，我們一起挺過來了 」。

這次帶著崇明國中棒球隊赴美交流，陳峰民說，現在可以透過台美棒球交流提升自我能力，不管球員也好、教練也好，對整個台灣基層棒球都很有幫助。

前中華職棒選手陳峰民帶台南崇明國中棒球隊赴美國交流，他受訪時表示，台灣棒球發展不斷進步，希望能教導更多球員，有機會到美國、站上大聯盟舞台。中央社

被問到如何看待台灣球員在大聯盟的發展，陳峰民透露，過去曾短暫帶過目前效力底特律老虎隊的李灝宇，當初就看得出李灝宇的能力和企圖心，是一個充滿野性的選手，「非常適合到這裡打球」；上大聯盟後，李灝宇牢牢把握住機會打出好成績 ，「當教練的，看到都會覺得很開心」。

陳峰民表示，「他（李灝宇）的強心臟是很大的一項優勢」，有些球員可能一上到大聯盟會想比較多，「可以感受得出來，他這樣的想法比較少，就是全力釋放」。

在大聯盟球場彌補了過去留下的一些遺憾，陳峰民說， 「這次開球不是結束」，未來仍會更努力走教練這條路，希望能教導更多球員，有機會來到美國、站上大聯盟舞台。