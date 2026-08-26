中職／羅戈妻子遭惡劣留言恐嚇 中信兄弟：將維護球員及家人安全

中信兄弟隊洋投羅戈昨天面對樂天桃猿隊，主投5局失5分承擔敗投。賽後竟有不理性球迷到羅戈妻子的社群帳號留言攻擊，甚至發表「收錢打假球」、「全家很快死於車禍」等惡劣言論，羅戈發聲反擊，兄弟球團也發表聲明。

昨天兄弟在大巨蛋主場以1：11遭桃猿痛宰，賽後有球迷到羅戈妻子社群帳號洗版，「妳先生是不是收錢打假球？」、「希望妳們全家很快死於車禍」，雖是不同帳號，但都是相同英文惡質言論。

羅戈在個人社群帳號公布截圖，並生氣表示，「這是真的嗎？因為輸球攻擊我的妻子？她不需要為了比賽承受這些羞辱言論，尤其是這些假帳號。」

中信兄弟球團也透過社群平台發表聲明，「球員在場上的職業表現皆可受批評指教，但任何惡意攻擊，特別是針對球員家人之恐嚇與威脅，球團將堅定站在球員立場，維護球員及其家人之人身安全、名譽與基本權益。球團已保留相關證據，將進一步協助保護球員及家人名譽與安全。再次提醒，網路並非法外之地，任何言行皆須負起法律責任，後續法律風險與責任，概由行為人自行承擔。」